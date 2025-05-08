Сгорбленную Пугачёву впервые за полгода засняли в компании Орбакайте на Кипре

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певицу Аллу Пугачёву впервые за полгода засняли вместе с дочерью Кристиной Орбакайте. Издание «7Дней.ru» пишет, что артистка была очень сгорбленной и с уставшим видом.
Поклонники сфотографировали исполнительницу хита «Арлекино» во время прогулки по набережной Лимасола. Певица предстала в белых брюках, кардигане и с пышной причёской, очень напоминающей парик. Рядом с Примадонной шли Кристина с супругом Михаилом Земцовым, дочь Пугачёвой Лиза Галкина и племянница Клавдия.
Одному из фанатов удалось сделать селфи с Пугачёвой. Артистка согласилась, но на снимке она выглядела уставшей. Известно, что в последнее время она часто жалуется на здоровье.
Напомним, что Орбакайте прилетела из США на Кипр не только ради проведения времени с мамой. Артистка 8 мая даст концерт, на котором исполнит свои песни.
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Одному из фанатов удалось сделать селфи с Пугачёвой. Артистка согласилась, но на снимке она выглядела уставшей. Известно, что в последнее время она часто жалуется на здоровье.
Напомним, что Орбакайте прилетела из США на Кипр не только ради проведения времени с мамой. Артистка 8 мая даст концерт, на котором исполнит свои песни.
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Анастасия Чинкова