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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Прилетевшая на Кубу Ольга Бузова подогрела слухи о романе: «Как приятно»

Прилетевшая на Кубу Ольга Бузова подогрела слухи о романе: «Как приятно»

Отдыхающая на Кубе Ольга Бузова намекнула на новые отношения
Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Поклонники телеведущей Ольги Бузовой счастливы за звезду: певица показала в соцсетях фотографию огромного букета белых роз и намекнула на новый роман.
«Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», — написала исполнительница хита «Мало половин» в своем Телеграм-канале.

Фолловеры Бузовой разошлись во мнениях: одни поздравили ведущую шоу «Сокровища императора» с появлением поклонника, другие выразили сомнение в правдивости намеков ухажера.

Фото: Телеграм @byzovahouse


В другой соцсети Ольга опубликовала пару эмоциональных видео с букетом от неизвестного поклонника. На фоне Бузова включила композицию Жени Трофимова «Самолеты». Строки из этой же песни были в записке, спрятанной в букете.

«Как приятно. Вот такой у меня вечерочек», — отметила телеведущая.

Ранее Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула РФ. Накануне она устроила прощальную вечеринку с близкими.

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#певица
#цветы
#отношения
Купившая элитную недвижимость Дана Борисова задолжала налоговой крупную сумму
Дана Борисова задолжала ФНС 120 тысяч рублей из-за имущества
08 мая 2025, 18:08

Дана Борисова (Фото: Telegram @danaborisova76)

Телеведущая Дана Борисова задолжала налоговой 120 тысяч рублей из-за имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что задолженность не помешала звезде приобрести элитную недвижимость в Москве. В прошлом году суд взыскал с Борисовой долги за коммунальные услуги и микрозаймы. Но теперь выяснилось, что у неё появился новый связанный с имуществом долг перед ФНС в размере 121 тысячи рублей.

Борисова владеет квартирой на Рязанском проспекте в Москве, ещё одной квартирой в элитном ЖК с видом на Москву-реку, а также дачей в Щапово. Журналисты попросили телезвезду прокомментировать долги, однако она отказалась говорить на эту тему.

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#суд
#квартиры
#недвижимость
#долги
#фнс
#услуги
#жк
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Сгорбленную Пугачёву впервые за полгода засняли в компании Орбакайте на Кипре
08 мая 2025, 17:56

Алла Пугачёва и Кристина Орбакайте (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певицу Аллу Пугачёву впервые за полгода засняли вместе с дочерью Кристиной Орбакайте. Издание «7Дней.ru» пишет, что артистка была очень сгорбленной и с уставшим видом.
Поклонники сфотографировали исполнительницу хита «Арлекино» во время прогулки по набережной Лимасола. Певица предстала в белых брюках, кардигане и с пышной причёской, очень напоминающей парик. Рядом с Примадонной шли Кристина с супругом Михаилом Земцовым, дочь Пугачёвой Лиза Галкина и племянница Клавдия.

Одному из фанатов удалось сделать селфи с Пугачёвой. Артистка согласилась, но на снимке она выглядела уставшей. Известно, что в последнее время она часто жалуется на здоровье.

Напомним, что Орбакайте прилетела из США на Кипр не только ради проведения времени с мамой. Артистка 8 мая даст концерт, на котором исполнит свои песни.

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#алла пугачёва
#сша
#концерт
#здоровье
#певица
#кипр
#семья
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«Ребёнок не от него»: беременная визажистка Михаила Галустяна сделала громкое заявление
Визажистка Михаила Галустяна опровергла слухи о беременности от артиста
08 мая 2025, 17:36

Михаил Галустян и Милена (фото: Instagram* @mokomillo_)

Визажистка Михаила Галустяна опровергла слухи о том, что она ждёт ребёнка от комика. Милена утверждает, что с актёром её связывали исключительно рабочие отношения.
«Да, я работала в проекте в Африке, но это было более двух лет назад. И мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни. Да, я беременна, но хочу вас разочаровать – ребенок не от него. Так что, все выдыхаем. Проявите уважение к артисту и к моей личной жизни, которая с ним не связана», – заявила девушка в личном блоге.
Напомним, что Галустян в конце апреля объявил о разводе с женой Викторией, с которой он прожил 18 лет. Правда выяснилось, что они расторгли брак ещё в прошлом году. Практически одновременно с этим известием незамужняя визажистка артиста объявляет о беременности. Это спровоцировало волну слухов о том, что Милена ждёт ребёнка от Михаила.

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*запрещён в РФ
#ребёнок
#развод
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#брак
#отношения
#девушка
#беременность
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Сценаристка «Медиатора» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына
Покинувшая РФ сценаристка «Медиатора» Анна Козлова пропустила похороны сына
08 мая 2025, 17:16

Анна Козлова (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)

Сценаристка популярных сериалов «Краткий курс счастливой жизни», «Медиатор» и «Аутсорс» Анна Козлова не явилась на похороны единственного сына Ивана, сообщила газета «Комсомольская правда».
2 мая 19-летний юноша скончался в ДТП. 6 мая его смерть подтвердил отец — ведущий телеканалов «Культура» и «Россия 24» Сергей Шаргунов. В своем Телеграм-канале он уточнил, что отпевание его сына пройдет 7 мая в храме святителя Николая на Большой Ордынке.

В тот же день Ивана Шаргунова похоронили. Его 44-летняя мать на похороны не пришла, пишет «Комсомольская правда». Анна Козлова уехала из России в 2022 году. Но дочь и сын прилетали к ней — сценаристка делилась кадрами с ними в соцсетях.

Анна Козлова с дочерью и сыном (Фото: Фейсбук* @anna.kozlova.925)


В настоящее время под снимками с Иваном появляются комментарии фолловеров Козловой с соболезнованиями из-за ужасного инцидента.

Анна Козлова и Сергей Шаргунов расторгли брак, когда их сыну не было еще и 10 лет. В 2017-м Сергей Шаргунов женился на Анастасии Толстой, прапраправнучке писателя Льва Николаевича Толстого. Сын Иван поддержал отца, общался с его семьей. У Сергея и Анастасии есть две дочери: младшей в этом году исполнится 2 года, старшей — 4 года. Анна также воспитывает дочь Марго.

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SHAMAN и Мизулина подрались во время стрима в Minecraft
SHAMAN и Мизулина запустили стрим в Minecraft ко Дню Победы
08 мая 2025, 16:58

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина запустили праздничный стрим в Minecraft, приуроченный ко Дню Победы. Прямой эфир доступен на Twitch.
Пара комментирует виртуальный праздничный концерт в честь 80-летия Победы, на котором выступают аватары легендарных артистов, исполнявших военные песни: Муслима Магомаева, Булата Окуджавы, Анны Герман и других.

В прямом эфире певец и общественница уже успели подраться своими персонажами. Также SHAMAN объявил, что устроит зрителям свой виртуальный концерт.

Ранее Мизулина рассказывала, что зрителей ждёт виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. Также участников ждут подарки – знаки отличия и специальные скины.

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