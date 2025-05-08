Прилетевшая на Кубу Ольга Бузова подогрела слухи о романе: «Как приятно»

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Поклонники телеведущей Ольги Бузовой счастливы за звезду: певица показала в соцсетях фотографию огромного букета белых роз и намекнула на новый роман.
«Любовь — это когда он отправляет тебе твои любимые белые розы на другой конец земного шара», — написала исполнительница хита «Мало половин» в своем Телеграм-канале.
Фолловеры Бузовой разошлись во мнениях: одни поздравили ведущую шоу «Сокровища императора» с появлением поклонника, другие выразили сомнение в правдивости намеков ухажера.
Фото: Телеграм @byzovahouse
В другой соцсети Ольга опубликовала пару эмоциональных видео с букетом от неизвестного поклонника. На фоне Бузова включила композицию Жени Трофимова «Самолеты». Строки из этой же песни были в записке, спрятанной в букете.
«Как приятно. Вот такой у меня вечерочек», — отметила телеведущая.
Ранее Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула РФ. Накануне она устроила прощальную вечеринку с близкими.
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