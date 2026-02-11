В театре Михалкова рассказали о спросе на билеты на первые спектакли с Ефремовым

11 февраля 2026, 15:15

В театре Михалкова сообщили, что все билеты на спектакли с Ефремовым проданы

Фото: iStock/AngelaMacario

Все билеты на первые спектакли с участием актера Михаила Ефремова, который выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» 25 и 26 марта, быстро выкупили. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе учреждения.





В театре подчеркнули, что спектакль «Без свидетелей» стал особенно популярным благодаря ряду причин.





«Указанный спектакль является первой премьерой текущего театрального сезона, что традиционно сопровождается повышенным вниманием со стороны зрительской аудитории, профессионального театрального сообщества и средств массовой информации», — подчеркнули в пресс-службе.