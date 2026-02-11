В театре Михалкова рассказали о спросе на билеты на первые спектакли с Ефремовым
Все билеты на первые спектакли с участием актера Михаила Ефремова, который выйдет на сцену театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова» 25 и 26 марта, быстро выкупили. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе учреждения.
В театре подчеркнули, что спектакль «Без свидетелей» стал особенно популярным благодаря ряду причин.
«Указанный спектакль является первой премьерой текущего театрального сезона, что традиционно сопровождается повышенным вниманием со стороны зрительской аудитории, профессионального театрального сообщества и средств массовой информации», — подчеркнули в пресс-службе.
Представители учреждения отметили, что на повышенный интерес к постановке повлияло и участие Никиты Михалкова в качестве режиссера, а также приглашение Михаила Ефремова и Анны Михалковой на главные роли. Эти артисты пользуются большой популярностью у зрителей и вызывают устойчивый интерес к своим проектам.
