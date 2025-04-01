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Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Рэпер Паша Техник нуждается в препаратах, которых нет в Таиланде, но они есть в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Проект Выжившие». (Орфография и пунктуация сохранены).
«Нужны лекарства которых нет в Тайланде, но есть в России, ищем лекарства и отправляем в тай, так же требуются перевести Техника в современный госпиталь, жить вроде как будет, но это не точно», — сказано в публикации.
Накануне вечером экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что блогер Андрей Бурим (Меллстрой) перевел на лечение рэперу пять миллионов рублей. Женщина поблагодарила стримера, отметив, что он связывался с ней. Также о состоянии Техника высказывался его директор Марк Флинк.

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СПИД, онкология, измены и попытки суицида: как жены Владимира Познера помогли ему избежать позора и вернуться к жизни
01 апреля 2025, 11:06

Владимир Познер (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Владимир Познер, известный тележурналист и общественный деятель, пережил множество испытаний в своей жизни. В юности он столкнулся с бурной первой любовью, которая оставила глубокий след в его сердце.
В 17 лет Познер влюбился в супругу одного из работников «Совэкспортфильма». Этот роман стал для него первым опытом плотской любви, но закончился трагично — женщина сделала аборт и обвинила Владимира в этом. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».

Первый брак: ранняя женитьба и расставание

В 1958 году Владимир женился на Валентине Чемберджи. У пары родилась дочь Екатерина, но брак распался через два года. Познер признает, что женился слишком рано и не имел достаточного жизненного опыта.

Бракоразводный процесс оказался тяжелым, а сам журналист даже пытался покончить с собой, когда почувствовал себя морально истощенным. Несмотря на это, они расстались по-доброму, обсудив свои эмоции и недовольства.

Вторая жена: поддержка в трудные времена

В конце 60-х годов Познер встретил Екатерину Орлову, с которой прожил 37 лет. Несмотря на долгий срок совместной жизни, Познер редко говорит о своей второй супруге. Их отношения стали сложными, и они расстались с обидами.

Однако именно Екатерина поддерживала Владимира в трудные времена, когда у него была диагностирована онкология. Она верила в него и помогала справиться с болезнью.

Фото: iStock/VILevi

Новая любовь: Надежда Соловьева

Пока Познер еще был женат на Екатерине, он познакомился с Надеждой Соловьевой, которая была младше его на 21 год. Их встреча произошла на мероприятии, посвященном борьбе со СПИДом.

Познер вспоминает, что в тот момент хотел наслаждаться счастьем, которое неожиданно пришло в его жизнь. Несмотря на сложности, связанные с разводом и новым романом, он решился следовать своим чувствам.

Третий брак: счастье и гармония

Сейчас Владимиру Познеру 89 лет, он продолжает вести активный образ жизни. Его третья жена, Надежда, стала для него настоящим спасательным кругом. Познер чувствует себя счастливым и полным сил благодаря ее поддержке. Он много путешествует, занимается общественной деятельностью и наслаждается жизнью.

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«Отголоски болезни остались со мной»: актриса Семёнова впервые рассказала о давнем недуге
Актриса Екатерина Семёнова страдает от РПП 40 лет
01 апреля 2025, 10:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса сериала «Две судьбы» Екатерина Семёнова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).
Ещё несколько лет назад артистка не могла принять себя, видя лишние килограммы. Сейчас у неё нет серьёзных проблем, однако болезнь периодически даёт о себе знать.
«То есть отголоски болезни остались со мной, но я стараюсь с ними уживаться и договариваться. <…˃ Оно никуда не делось, ведь, войдя в твою жизнь, эта штука остаётся с тобой навсегда», — сообщила Семёнова «Леди Mail».
Также актриса рассказала, что у неё совсем нет времени на спорт. Так, она носит с собой грузики, чтобы давать своим мышцам физическую нагрузку.

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#жизнь
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«Пожалел, кого взял в жены»: Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после скандала с Маркл
Яна Рудковская посочувствовала принцу Гарри после инцидента с Меган Маркл
01 апреля 2025, 10:38

Яна Рудковская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В Сети стало популярным видео с Меган Маркл и принцем Гарри на одном из мероприятий. Яна Рудковская высказала свое мнение о поведении герцогини Сассекской, отметив, что Меган выглядела неловко на публике.
«Интересно, хоть раз принц задумывался о том, кого выбрал в жены? Даже при всей любви, думаю, он мог бы это сделать. Пропасть между ними слишком велика», — с иронией прокомментировала Яна.

Напомним, 25 марта британский принц сделал неожиданное заявление о своем уходе с поста патрона благотворительного фонда Sentebale, который он основал в 2006 году в память о своей покойной матери, принцессе Диане. В своем оправдании принц упомянул о невыносимой ситуации в организации. Однако директор фонда, София Чандаука, обвинила младшего сына короля Карла III в создании токсичной рабочей атмосферы и травле.

После этого в Сети стало вирусным видео с благотворительного матча по поло, в котором принц участвовал вместе с близкими друзьями в прошлом году. София сообщила, что герцог Сассекский едва не сорвал мероприятие, появившись на матче в сопровождении команды Netflix, которая снимала сериал о его увлечении поло. Меган Маркл также неожиданно появилась на мероприятии вместе с подругой, теннисисткой Сереной Уильямс. По словам Чандауки, она была не готова к такому повороту событий. В это время Меган устроила собственное шоу на сцене: она вышла, взяла кубок и вручила его мужу, обменявшись с Гарри поцелуем.

После этого София решила присоединиться к игрокам для совместного фото, но Меган, занявшая удобное место рядом с принцем, не позволила директору фонда встать рядом с главным попечителем. Вместо этого она немного отодвинулась, чтобы Чандаука могла встать рядом с ней. В результате Софии пришлось наклониться и пролезть под кубком, чтобы занять место, указанное герцогиней Сассекской.

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«Разведусь с мужем»: Ксения Собчак осталась в восторге от роскошных подарков Николая Василенко
Собчак осталась в восторге от роскошных подарков Николая Василенко
01 апреля 2025, 10:29

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак в рамках своего авторского шоу «Осторожно: Собчак» пришла в гости к бывшему владельцу водочного бизнеса Николаю Василенко, который порадовал ее роскошными подарками.
Василенко вручил Ксении леопардовый шарф, перчатки и элегантную брошь. Журналистка очень порадовалась брендовым подаркам и призналась, что чувствует себя неловко.

«Девушки, не завидуем! Очень элегантная вещь. Ох, Николай! Если, не дай Бог, я когда-нибудь разведусь с мужем, то с точки зрения пиара у нас с вами идеальный кобрендинг. Единственный минус этого брака будет в том, что развитие должно же происходить. Есть ощущение, что я стану человеком солнца, улыбки», — прокомментировала Собчак.

Мужчина также подготовил подарок и для сына Собчак. Он передал для мальчика медвежонка ручной работы, которого сделала своими руками девочка Алена из Ростова.

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Стало известно, когда Глеб Калюжный отправится в армию
Mash: Глеб Калюжный отправится в армию не раньше мая
01 апреля 2025, 10:15

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Глеб Калюжный получил отсрочку от армии и пойдёт служить не раньше мая. Актеру разрешили завершить съемки в текущих проектах, пишет Mash.
По данным издания, Калюжный явился в военкомат и заверил сотрудников, что готов служить в армии и сбегать не планирует. При этом источник из окружения артиста вовсе заявил, что у Глеба есть отсрочка как у студента очного отделения.

Так, Калюжный планирует сдать весеннюю сессию и завершить съемки в патриотическом фильме про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь. После этого звезда сериалов сразу вернется в Москву и отправится в военкомат.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в связи с продолжительным уклонением Калюжного от прохождения срочной службы в армии, в отношении него было возбуждено дело по статье 328 Уголовного кодекса России.

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