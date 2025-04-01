Рэперу Паше Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Рэпер Паша Техник нуждается в препаратах, которых нет в Таиланде, но они есть в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Проект Выжившие». (Орфография и пунктуация сохранены).
«Нужны лекарства которых нет в Тайланде, но есть в России, ищем лекарства и отправляем в тай, так же требуются перевести Техника в современный госпиталь, жить вроде как будет, но это не точно», — сказано в публикации.Накануне вечером экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая сообщила, что блогер Андрей Бурим (Меллстрой) перевел на лечение рэперу пять миллионов рублей. Женщина поблагодарила стримера, отметив, что он связывался с ней. Также о состоянии Техника высказывался его директор Марк Флинк.
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