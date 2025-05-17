Экс-супруга звезды «Универа» Гогунского раскрыла размер алиментов, которые он платит за звездную дочь

Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко продолжает рассказывать о взаимоотношениях с актером. На этот раз экс-возлюбленная звезды «Универа» пожаловалась на размер алиментов, которые он платит на дочь Милану Стар.