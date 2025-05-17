Экс-супруга звезды «Универа» Гогунского раскрыла размер алиментов, которые он платит за звездную дочь

Милана Стар и Ирина Маирко (Фото: Телеграм @milana_offi)
Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко продолжает рассказывать о взаимоотношениях с актером. На этот раз экс-возлюбленная звезды «Универа» пожаловалась на размер алиментов, которые он платит на дочь Милану Стар.
Маирко много раз делилась, что Гогунский много лет не общается с единственной дочкой. Помимо прочего, Милана заблокировала отца во всех соцсетях.
Виталий опровергал все обвинения Ирины. Артист уверял, что оставил бывшей жене и наследнице квартиру в центре столицы за 20 млн рублей, а ему самому приходится снимать жилье в аренду. Еще актер утверждал, что вложил много денег в продвижение музыкальной карьеры дочки. Гогунский полагает, что и так много дал Милане.
Но Ирина продолжает критиковать Виталия. Ее не устраивает размер алиментов, которые артист платит на наследницу.
Маирко припомнила Гогунскому и интервью, в котором он говорил, как умудряется не платить положенные 25% от доходов. Мама певицы взяла это на контроль и хочет рассмотреть ситуацию подробнее.
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Виталий опровергал все обвинения Ирины. Артист уверял, что оставил бывшей жене и наследнице квартиру в центре столицы за 20 млн рублей, а ему самому приходится снимать жилье в аренду. Еще актер утверждал, что вложил много денег в продвижение музыкальной карьеры дочки. Гогунский полагает, что и так много дал Милане.
Но Ирина продолжает критиковать Виталия. Ее не устраивает размер алиментов, которые артист платит на наследницу.
«С алиментами все интересно. Он раз в два месяца по 25 тысяч рублей присылает. Видимо считает, что этого достаточно», — рассказала Маирко в беседе с Woman.ru.
Маирко припомнила Гогунскому и интервью, в котором он говорил, как умудряется не платить положенные 25% от доходов. Мама певицы взяла это на контроль и хочет рассмотреть ситуацию подробнее.
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Ольга Енгалычева