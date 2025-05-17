«Легче было ногу оторвать»: беременная Ида Галич рассказала, как сын помог ей справиться с судорогой

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Беременная Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем. 35-летняя блогер столкнулась с сильнейшими судорогами.
Звезда соцсетей воспитывает четырёхлетнего сына Леона от первого брака с фотографом Аланом Басиевым. Сейчас она счастлива в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем, от которого ждёт дочь.
Сейчас звезда отдыхает вместе с сыном в Турции. Галич заявила, что это будет её последнее путешествие перед родами.
Однако Ида во время отпуска попала в неприятную ситуацию.
Маленький Леон с нетерпением ждёт встречи с сестрёнкой. Он трогательно общается с беременной мамой и прислушивается к движениям малышки в животе.
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Сейчас звезда отдыхает вместе с сыном в Турции. Галич заявила, что это будет её последнее путешествие перед родами.
Однако Ида во время отпуска попала в неприятную ситуацию.
«Сегодня под утро схватила свою первую сильнейшую беременную судорогу. Легче было ногу оторвать, чем как-то унять боль. От ягодницы до стопы», – поделилась блогер в соцсетях.Галич рассказала, что носилась по кровати «как раненая волчица» и разбудила сына. Мальчик, увидев, как больно маме, поцеловал её и даже помассировал ногу.
Маленький Леон с нетерпением ждёт встречи с сестрёнкой. Он трогательно общается с беременной мамой и прислушивается к движениям малышки в животе.
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Анастасия Чинкова