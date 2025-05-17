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«Она сегодня — номер один на сцене»: раскрыто имя той, кто заменит Примадонну на сцене

Сергей Соседов: Елена Ваенга заменит Аллу Пугачеву на российской сцене
Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачева потеряла свой авторитет на отечественной эстраде после отъезда из России. В разговоре с Ura.ru Сергей Соседов раскрыл, кто теперь может сменить Примадонну на сцене.
По словам Соседова, место Аллы Пугачевой может занять Елена Ваенга, которая с аншлагами выступает с концертами по России.

«Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга. Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. Лена находится в плотном гастрольном графике. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку», — выразил свое мнение музыкальный критик.

Сергей полагает, что исполнительница хита «Курю» полностью отдает себя сцене и трудится не хуже, чем Примадонна в свое время. Он отметил, что у Ваенги разнообразная программа.

«Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы «плюсовой» не было <…> При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву…» — уточнил Соседов.

Еще критик считает, что в чем-то певица даже превосходит Пугачеву — Ваенга, в отличие от уехавшей артистки, на одном выступлении поет романсы, этнику, военную лирику.

«А как она общается с публикой! С юмором, не тупо… Сейчас мало кто из певцов так общается с залом», — выразил свое мнение Сергей.

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#концерт
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Экс-супруга звезды «Универа» Гогунского раскрыла размер алиментов, которые он платит за звездную дочь
Экс-супруга актера Гогунского заявила, что он платит 25 тыс. рублей алиментов
17 мая 2025, 18:56

Милана Стар и Ирина Маирко (Фото: Телеграм @milana_offi)

Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко продолжает рассказывать о взаимоотношениях с актером. На этот раз экс-возлюбленная звезды «Универа» пожаловалась на размер алиментов, которые он платит на дочь Милану Стар.
Маирко много раз делилась, что Гогунский много лет не общается с единственной дочкой. Помимо прочего, Милана заблокировала отца во всех соцсетях.

Виталий опровергал все обвинения Ирины. Артист уверял, что оставил бывшей жене и наследнице квартиру в центре столицы за 20 млн рублей, а ему самому приходится снимать жилье в аренду. Еще актер утверждал, что вложил много денег в продвижение музыкальной карьеры дочки. Гогунский полагает, что и так много дал Милане.

Но Ирина продолжает критиковать Виталия. Ее не устраивает размер алиментов, которые артист платит на наследницу.

«С алиментами все интересно. Он раз в два месяца по 25 тысяч рублей присылает. Видимо считает, что этого достаточно», — рассказала Маирко в беседе с Woman.ru.

Маирко припомнила Гогунскому и интервью, в котором он говорил, как умудряется не платить положенные 25% от доходов. Мама певицы взяла это на контроль и хочет рассмотреть ситуацию подробнее.

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«Легче было ногу оторвать»: беременная Ида Галич рассказала, как сын помог ей справиться с судорогой

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#алименты
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#деньги
#жильё
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«Легче было ногу оторвать»: беременная Ида Галич рассказала, как сын помог ей справиться с судорогой
Ида Галич столкнулась с первой за время беременности судорогой
17 мая 2025, 18:42

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Беременная Ида Галич рассказала о проблемах со здоровьем. 35-летняя блогер столкнулась с сильнейшими судорогами.
Звезда соцсетей воспитывает четырёхлетнего сына Леона от первого брака с фотографом Аланом Басиевым. Сейчас она счастлива в отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем, от которого ждёт дочь.

Сейчас звезда отдыхает вместе с сыном в Турции. Галич заявила, что это будет её последнее путешествие перед родами.

Однако Ида во время отпуска попала в неприятную ситуацию.

«Сегодня под утро схватила свою первую сильнейшую беременную судорогу. Легче было ногу оторвать, чем как-то унять боль. От ягодницы до стопы», – поделилась блогер в соцсетях.
Галич рассказала, что носилась по кровати «как раненая волчица» и разбудила сына. Мальчик, увидев, как больно маме, поцеловал её и даже помассировал ногу.

Маленький Леон с нетерпением ждёт встречи с сестрёнкой. Он трогательно общается с беременной мамой и прислушивается к движениям малышки в животе.

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Сарик Андреасян раскритиковал весенний велофестиваль и предложил кататься дома в «обтягивающих лосинах»
Сарик Андреасян выразил недовольство весенним велофестивалем
17 мая 2025, 17:43

Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @sarik_andreasyan)

Сегодня в Москве начался велофестиваль, в котором участвуют тысячи любителей спорта. Из-за проведения мероприятия в столице перекрыли Садовое кольцо
Режиссер Сарик Андреасян выразил недовольство ограничениями. По словам кинематографиста, велофестиваль превратил выходной других людей в ад. Он выразил надежду, что принявших участие в заезде велосипедистов мучает совесть.

«Интересно, а можно добиться закрытия города почти на сутки, если мы хотим устроить прогулку детских колясок на садовом? Как такое организовать? Собираемся тысячи пап и мам и гуляем с детьми по садовому», — выразил свое мнение Андреасян в соцсетях.

Со слов Сарика, если велосипедисты любят сам спорт, то могут кататься в Балашихе или Ярославле. Потом режиссер выложил фотографию велотренажера и предложил участникам фестиваля пересесть на него.

«Можно открыть дома форточку, приодеться в обтягивающие лосины и крутить педали сколько влезет!», — добавил Андреасян.

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«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться»: лишившаяся кистей рук Маргарита Грачева попала в аварию
Телеведущая Маргарита Грачева попала в аварию
17 мая 2025, 17:20

Маргарита Грачева (Фото: Инстаграм* @margoritka1211)

Телеведущая Маргарита Грачева призналась, что осталась без машины.
Ведущая программы «Близкие люди» счастлива во втором браке, с бизнесменом Максимом Андрющенко. Мужчина относится к старшим сыновьям возлюбленной как к родным. От второго мужа Маргарита родила сына и дочь.

Со слов телеведущей, с утра у старшего сына планировалось командное выступление на льду. Дмитрий не сказал маме, что приехать надо было на час раньше. Сын Грачевой сел в машину и не успел закрыть дверь, когда Маргарита начала движение. В итоге дверь зацепилась за машину мужа телеведущей и ее «вывернуло».

«Понимаю, что просто не справляюсь, слишком много обязательств: окончание школы, последний день реалити, завтра выпускной у Данилы, сегодня соревнования у Димы, нужно было снять сегодня рекламу, в воскресенье день рождения Арины и надо все подготовить, а вечером после ее дня рождения мне в аэропорт, и в Москве тоже важные дела», — рассказала Грачева в соцсетях.

После инцидента дверь авто больше не закрывалась. Грачева расплакалась из-за страха подвести других людей. Она волновалась за сына, который должен был представлять школу на соревнованиях. Дмитрия отправили на такси, уточнила Маргарита.

«Я уже полдня вот так рыдаю, не могу успокоиться вообще. <...> Он (сын Грачевой) приехал и сразу побежал на лед катать программу. Он тоже был весь в слезах, так как понимал, что он дверь не успел закрыть и не проконтролировал время», — откровенничала телеведущая.

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Звезда «Кривого зеркала» объяснил, почему набрал вес: «У меня проснулся жор»
Юморист Александр Морозов признался, что набрал вес после удаления аппендикса
17 мая 2025, 16:53

Александр Морозов (Фото: Инстаграм* @morozov_artist)

Артист Александр Морозов рассказал, что набрал вес после удаления аппендикса.
Звезда программы «Кривое зеркало» появился в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». В разговоре с телеведущей комик рассказал про свое вес.

Александр отметил, что родители часто баловали его едой в детстве. Они угощали артиста бутербродами с икрой, шоколадом. Помимо прочего, мама Морозова трудилась в столовой, из-за чего ее сын часто получал различные угощения.

Но, по словам актера, до пяти лет аппетит у него не был таким сильным. Выяснилось, что Алексндр стал больше есть после перенесенной операции: у Морозова случился аппендицит, спровоцированный продуктом.

«После того, как меня выписали из больницы и привезли домой, первое, что я сделал — половником схомячил всю кастрюлю лапши с курицей. У меня проснулся жор. Я помню лежал в кровати после «Спокойной ночи, малыши» и орал: «Бабуль, дай бутербродик!» А она счастливая мчалась на кухню. И через полгода я стал мальчиком с большими пухлыми щеками», — откровенничал актер.

Напомним, что в 2019 году Морозов перенес операцию по шунтированию желудка для снижения веса. После этого Александр похудел на 80 килограмм.

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