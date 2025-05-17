«Она сегодня — номер один на сцене»: раскрыто имя той, кто заменит Примадонну на сцене

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
Алла Пугачева потеряла свой авторитет на отечественной эстраде после отъезда из России. В разговоре с Ura.ru Сергей Соседов раскрыл, кто теперь может сменить Примадонну на сцене.
По словам Соседова, место Аллы Пугачевой может занять Елена Ваенга, которая с аншлагами выступает с концертами по России.
Сергей полагает, что исполнительница хита «Курю» полностью отдает себя сцене и трудится не хуже, чем Примадонна в свое время. Он отметил, что у Ваенги разнообразная программа.
Еще критик считает, что в чем-то певица даже превосходит Пугачеву — Ваенга, в отличие от уехавшей артистки, на одном выступлении поет романсы, этнику, военную лирику.
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«Я считаю, что роль лидера может занять Лена Ваенга. Она сегодня — номер один на сцене, на мой взгляд. Лена находится в плотном гастрольном графике. У нее без конца концерты с аншлагами по всей стране. Два дня в Кремле она недавно пела: зал был забит под завязку», — выразил свое мнение музыкальный критик.
Сергей полагает, что исполнительница хита «Курю» полностью отдает себя сцене и трудится не хуже, чем Примадонна в свое время. Он отметил, что у Ваенги разнообразная программа.
«Лена работает живьем: у нее в этом концерте ни одной фонограммы «плюсовой» не было <…> При этом она не только пела, там еще и театрализация какая! Она действительно чем-то похожа на ту Пугачеву…» — уточнил Соседов.
Еще критик считает, что в чем-то певица даже превосходит Пугачеву — Ваенга, в отличие от уехавшей артистки, на одном выступлении поет романсы, этнику, военную лирику.
«А как она общается с публикой! С юмором, не тупо… Сейчас мало кто из певцов так общается с залом», — выразил свое мнение Сергей.
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Ольга Енгалычева