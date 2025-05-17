Сарик Андреасян раскритиковал весенний велофестиваль и предложил кататься дома в «обтягивающих лосинах»

Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @sarik_andreasyan)
Сегодня в Москве начался велофестиваль, в котором участвуют тысячи любителей спорта. Из-за проведения мероприятия в столице перекрыли Садовое кольцо
Режиссер Сарик Андреасян выразил недовольство ограничениями. По словам кинематографиста, велофестиваль превратил выходной других людей в ад. Он выразил надежду, что принявших участие в заезде велосипедистов мучает совесть.
Со слов Сарика, если велосипедисты любят сам спорт, то могут кататься в Балашихе или Ярославле. Потом режиссер выложил фотографию велотренажера и предложил участникам фестиваля пересесть на него.
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«Интересно, а можно добиться закрытия города почти на сутки, если мы хотим устроить прогулку детских колясок на садовом? Как такое организовать? Собираемся тысячи пап и мам и гуляем с детьми по садовому», — выразил свое мнение Андреасян в соцсетях.
Со слов Сарика, если велосипедисты любят сам спорт, то могут кататься в Балашихе или Ярославле. Потом режиссер выложил фотографию велотренажера и предложил участникам фестиваля пересесть на него.
«Можно открыть дома форточку, приодеться в обтягивающие лосины и крутить педали сколько влезет!», — добавил Андреасян.
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Ольга Енгалычева