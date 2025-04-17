Экс-супругу Романа Абрамовича Дашу Жукову обвинили в злоупотреблении филлерами

Даша Жукова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Даша Жукова нечасто радует своих подписчиков новыми фотографиями в запрещённой соцсети, но накануне экс-супруга Романа Абрамовича сделала исключение и поделилась сторис в своём блоге. Это одно из немногих изображений Даши после её пятого родов — всего несколько месяцев назад она и её партнёр Ставрос Ниархос стали родителями в третий раз. На снимке Жукова позирует с моделью Камиль Роу и сестрой своего мужа Евгенией.
Пользователи заметили, что внешность Даши значительно изменилась в последнее время, и обвинили её в чрезмерном использовании филлеров и других косметических процедур. Комментарии в сети звучат так: «Пропал её фирменный огонёк», «Она не похожа на себя», «Слишком много филлеров и фильтров».
Кстати, недавно Даша Жукова вместе с мужем была замечена на отдыхе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. Эти фотографии стали первыми после того, как она стала мамой в пятый раз.
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Кстати, недавно Даша Жукова вместе с мужем была замечена на отдыхе в швейцарском курорте Санкт-Мориц. Эти фотографии стали первыми после того, как она стала мамой в пятый раз.
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Анастасия Хохлова