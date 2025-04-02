Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона

Аркадий Абрамович (фото: Instagram* @arkadiyabramovich_official)
Ксения Собчак, узнав о разводе сына олигарха Романа Абрамовича Аркадия, назвала его самым завидным женихом этого сезона. Теперь за старшим сыном бизнесмена начнётся настоящая «охота».
Аркадий публично не объявлял о разводе с супругой Марией. Однако журналисты заметили в открытых базах данных сведения о расторжении брака. Причём инициатором выступила девушка, а все документы были оформлены ещё в декабре прошлого года.
Читайте также:
Сын Романа Абрамовича развелся с женой после рождения ребенка
Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе
«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
*запрещён в РФ
«С самым завидным холостяком этого сезона, кажется, определились – старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развелся с моделью Марией Абрамович, с которой вместе воспитывает ребенка. А мне вспоминался далекий 2013-ый, когда Аркадий встречался с Сашей Новиковой», – написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.Пользовательницы Сети уже давно обсуждают завидного жениха – его статус, внешность и доход. Сходятся все на одном мнении – такого мужчину упускать нельзя.
Читайте также:
Сын Романа Абрамовича развелся с женой после рождения ребенка
Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе
«Тебя забыли спросить»: Ксения Собчак обматерила депутата, призвавшего россиянок носить мини-юбки
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова