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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона

Ксения Собчак назвала разведённого сына Романа Абрамовича самым завидным женихом сезона

Собчак назвала самым завидным женихом разведённого сына Абрамовича
Аркадий Абрамович (фото: Instagram* @arkadiyabramovich_official)

Аркадий Абрамович (фото: Instagram* @arkadiyabramovich_official)

Ксения Собчак, узнав о разводе сына олигарха Романа Абрамовича Аркадия, назвала его самым завидным женихом этого сезона. Теперь за старшим сыном бизнесмена начнётся настоящая «охота».
Аркадий публично не объявлял о разводе с супругой Марией. Однако журналисты заметили в открытых базах данных сведения о расторжении брака. Причём инициатором выступила девушка, а все документы были оформлены ещё в декабре прошлого года.

«С самым завидным холостяком этого сезона, кажется, определились – старший сын Романа Абрамовича, Аркадий, развелся с моделью Марией Абрамович, с которой вместе воспитывает ребенка. А мне вспоминался далекий 2013-ый, когда Аркадий встречался с Сашей Новиковой», – написала Ксения Собчак в своём Telegram-канале.
Пользовательницы Сети уже давно обсуждают завидного жениха – его статус, внешность и доход. Сходятся все на одном мнении – такого мужчину упускать нельзя.

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*запрещён в РФ
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#любовь
Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника
Айза-Лилуна Ай заявила, что Пашу Техника до комы довело его окружение
02 апреля 2025, 16:09

Айза-Лилуна Ай (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Айза-Лилуна Ай впервые прокомментировала состояние Паши Техника, который находится в коме после употребления запрещенных веществ. По ее словам, в этом виновато окружение рэпера.
Напомним, 40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Состояние мужчины остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

«Ситуацию с Пашей Техником не знаю, как комментировать. Паша очень классный человек, окружение его — дерьмо. Не знаю, что с ним случилось в Тайланде, но молюсь за его скорейшее выздоровление», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Она также выразила надежду на то, что рэпер сможет выйти из комы и начать бороться со своей зависимостью. По словам Айзы, Технику необходимо полностью сменить свое окружение.

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#девушка
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«Все сердечки мира»: Анна Седокова прокомментировала слухи о своем романе с футболистом Тимощуком
Анна Седокова опровергла слухи о своем романе с футболистом Анатолием Тимощуком
02 апреля 2025, 15:49

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

Певица Анна Седокова решительно опровергла слухи о своем новом романе с футболистом Анатолием Тимощуком, опубликовав совместное фото с его настоящей возлюбленной.
Седокова в соцсети выложила фотографию со своей подругой, бывшей солисткой группы «ВИА Гра», которая уже много лет является возлюбленной футболиста.
«Прочитав очередные новости о моём новом выдуманном романе, в этот раз я даже удивилась. Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на Земле — Настя… Самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей», — прояснила ситуацию Седокова.

Кроме того, 2 апреля Седокова также впервые ответила родственникам и знакомым бывшего мужа Яниса Тиммы, которые обвиняют ее в том, что именно она довела баскетболиста до суицида.

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*Запрещен в РФ
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Скандалы, драки и обвинения в покушении на убийство: обратная сторона жизни успешного продюсера Иосифа Пригожина
02 апреля 2025, 15:41

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Сегодня свой 56-й день рождения отмечает Иосиф Пригожин — известный российский музыкальный продюсер и предприниматель.
Его знают как супруга известной певицы Валерии, но в первую очередь он — талантливый организатор, благодаря которому получили развитие такие музыкальные коллективы, как «А’Студио», «На-На», «Отпетые мошенники», «Шао?Бао!», «Сплин», «Божья коровка», «2x2» и многие сольные исполнители. О творческой и личной жизни акулы российского шоу-бизнеса читайте в материале «Радио 1».

Обычный мальчик из Чечни


Динара Якубовна и Иосиф Пригожины (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин появился на свет 2 апреля 1969 года в городе Махачкала. Его родители, Игорь Матвеевич и Динара Якубовна Пригожины, были представителями ашкеназских и горских евреев. Семья жила небогато, и уже в раннем возрасте Иосиф начал искать способы заработка. В 12 лет он устроился работать в парикмахерскую, где трудился до 16 лет.

Еще с детства Иосиф мечтал о грандиозных свершениях, но в маленьком городе его возможности были ограничены. Он хотел стать известным артистом, хотя родные не одобряли его выбор и считали творческие профессии пустой тратой времени. В 1985 году, получив паспорт, Пригожин немедля отправился в Москву.

В столице Иосиф учился по вечерам, заканчивая школьное образование, и параллельно занимался в театре-студии «Гамма». В 1986 году амбициозный юноша пытался поступить в ГИТИС, но не прошел.

Неудача только подстегнула Пригожина к более активным действиям. Он начал активно ходить на мероприятия, где можно было встретить местных знаменитостей, и на кастинги. В 1987 году Иосиф начал свою карьеру в качестве ассистента Юрия Айзеншписа, знаменитого советского продюсера, работавшего со звёздами эстрады и телевидения. За три года работы помощником Пригожин организовал сотни концертов и полюбил это дело.

Свободное плавание


Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

В 1991 году Иосиф Пригожин впервые выступил в роли продюсера. Он организовал «Супершоу-91» для телеканала «Останкино» и программу «Клуб Т». Его первой подопечной стала армянская певица Сона Саркисян, известная под псевдонимом Sona. Вскоре певица решила посвятить себя семье и покинула Москву. Этот проект не принёс Пригожину успеха, но стал отправной точкой в карьере продюсера звезд. Вахтанг Кикабидзе, Николай Носков, Александр Маршал и Кристина Орбакайте, и число успешных проектов стремительно росло.

Евгений Пригожин основал продюсерскую компанию, заняв в ней должности генерального продюсера, а позже и генерального директора. На сегодня основатель брендов «NOX Music» и «ОРТ-Рекордз», организатор музыкальных фестивалей, концертов и телевизионных программ в России имеет премии «Овация», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». 2 апреля 2025 года глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики.

Личная жизнь


Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)

Иосиф Пригожин был женат трижды. Его первая супруга, Елена, происходила из интеллигентной московской семьи и не разделяла его увлечений шоу-бизнесом. В этом браке родилось двое детей.

Второй женой мужчины стала Лейла, менеджер компании «Союз». Их отношения начались после развода с первой супругой, и вскоре у них родилась дочь Лиза. Однако Лейла, будучи финансово независимой, ушла от него.

В 2003 году в жизни Пригожина произошло судьбоносное событие: он встретил певицу Валерию, которая только что ушла от продюсера Шульгина и переживала кризис в карьере. Альбом «Страна любви» и песня «Часики» дали певице новый виток популярности, а продюсер влюбился. Их творческое сотрудничество переросло в 2004 году в крепкий брак. Валерия стала для него третьей женой и единственной настоящей любовью.

«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения
«Ни дня без шпагата»: Валерия порадовала Иосифа Пригожина в его день рождения

Что за продюсер без скандалов?


Иосиф Пригожин (Фото: Instagram*@prigozhin_iosif)


Покушение на жизнь Авраама Руссо


В начале нулевых Авраам Руссо начал сотрудничать с Пригожиным. Когда певец стал популярным, для дальнейшей раскрутки Руссо взял внушительную сумму у знакомых Пригожина и решил сбежать в Ереван.

«Он взял у моих турецких друзей деньги, поехал в Ереван и сказал, что турки — негодяи. Я спросил: «Ты что, больной? Что ты творишь?» А он мне начал угрожать: сказал, что ко мне приедут люди и разберутся со мной. Я ему ответил: «Слышь ты, придурок, я тебя один раз простил, больше прощать не буду». Я положил трубку и больше с ним не виделся и не разговаривал», — цитирует слова Пригожина gazeta.ru.
Конфликт получил продолжение в 2021 году, когда Авраам Руссо на шоу «Секрет на миллион» рассказал о том, что Иосиф Пригожин якобы имеет отношение к покушению на его жизнь, которое было совершено в 2006 году.

«Пригожин никогда не был подозреваемым или обвиняемым и никогда не рассматривался в качестве возможного соучастника», — прокомментировал адвокат Пригожина после эфира передачи.


Драка с критиком


В 2008 году на пресс-конференции Робина Гибба Пригожин вступил в перепалку с Николаем Фандеевым, который позволил себе резкие высказывания в адрес певицы Валерии. В ответ на это Пригожин ударил критика. «За жену порву!» — позже объяснил продюсер.

Манерная мерзость


В 2020 году заявление Пригожина о том, что его ежемесячные расходы составляют примерно 2 миллиона рублей, стало предметом обсуждения среди его коллег. Свою точку зрения по этому вопросу высказал и Сергей Соседов указав Пригожину на неприличие богатой жизни.

«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни! Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку», — поделился Пригожин с порталом «НьюИнформ».

Критика власти


В 2023 году в интернете произошёл скандал: в сети распространилась аудиозапись, на которой два человека, чьи голоса похожи на голоса Иосифа Пригожина и Фархада Ахметова, критикуют действия российских политиков на международной арене.

«Эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились. Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой. Но непонятно, из чего и как клеили», — объяснил Пригожин.

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Общественность взволнована внешностью Иванки Трамп на фото в мини-платье
02 апреля 2025, 15:31

Иванка Трамп (фото: Backgrid USA / legion-media.ru)

Американская бизнесвумен и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Фотографии и комментарии представило издание Daily Mail.
43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа заметили во время семейной прогулки в Майями. Знаменитость предстала в белом облегающем мини-платье и открытых туфлях. В руках женщина несла блестящий клатч.

Пользователей сети сильно взволновало это фото, поскольку все заметили, насколько похудела наследница американского лидера.

«"Оземпик" – это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», – пишут неравнодушные читатели портала.
Однако были и те, кто похвалил Иванку за великолепную фигуру и отметил её красоту.

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#трамп
#интернет
#похудение
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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что о её беременности знал Прохор Шаляпин
02 апреля 2025, 15:18

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая жена Армена Джигарханяна все девять месяцев скрывала беременность. О положении 46-летней Виталины Цымбалюк-Романовской знали только самые близкие.
Пианистка более 18 лет прожила с актёром, однако паре не удалось родить ребёнка. Мечта Виталины стать мамой исполнилась уже после развода с народным артистом СССР и его смерти.

5 марта Цымбалюк-Романовская родила дочь, а сообщила эту новость только спустя месяц. К большому удивлению, слухи о её положении не просочились в СМИ. Она благодарна тому узкому кругу посвящённых в её тайну людей за то, что не выдали её секрет.

Артистка далека от сферы шоу-бизнеса и не посещает светские мероприятия. Однако она поддерживает общение с эпатажным Прохором Шаляпиным. Одно время им даже приписывали роман. Певец был одним из тех, кто знал о беременности подруги и преданно хранил молчание.

«Хочу поблагодарить всех своих друзей и врачей, которые всё это время хранили интригу и не рассказали представителям прессы о моём положении. Кстати, меня очень поддерживал Прохор Шаляпин, спасибо ему за это большое», – отметила Виталина в беседе с ОСН.
Цымбалюк-Романовская не раскрывает имени новорождённой, а также личность её отца. При этом она призналась, что не замужем и пока не собирается связывать себя узами брака.

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#беременность
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