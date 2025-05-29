Экс-участник «Дома-2» Колян Должанский признался, что Олега Майами пытались сжечь на лобном месте: «Он весь был в масле»

29 мая 2025, 16:45

Колян Должанский пошутил, что Олега Майами пытались сжечь на проекте «Дом-2»

Колян Должанский (Фото: Инстаграм* @kolyan_dolzhansky_rap)

В свежем выпуске шоу «Токсики» появились экс-участники «Дома-2» — Виктория Боня и Колян Должанский.





Гости шоу поговорили и о других бывших участниках телестройки. Кого-то вспомнили не совсем добрым словом.



Так, Колян пошутил, что с Олегом Майами пытались расправиться на лобном месте.





«Единственный человек, которого пытались сжечь на лобном месте, но не смогли поймать, поскольку он весь был в масле», — отметил Должанский.

«Покорить Гималаи, но не покорить Степу Меньщикова… Это как вообще в одном человеке уместилось?» — обратил внимание Хамадуллин.