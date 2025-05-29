Экс-участник «Дома-2» Колян Должанский признался, что Олега Майами пытались сжечь на лобном месте: «Он весь был в масле»
Колян Должанский пошутил, что Олега Майами пытались сжечь на проекте «Дом-2»
В свежем выпуске шоу «Токсики» появились экс-участники «Дома-2» — Виктория Боня и Колян Должанский.
Гости шоу поговорили и о других бывших участниках телестройки. Кого-то вспомнили не совсем добрым словом.
Так, Колян пошутил, что с Олегом Майами пытались расправиться на лобном месте.
«Единственный человек, которого пытались сжечь на лобном месте, но не смогли поймать, поскольку он весь был в масле», — отметил Должанский.
В том же выпуске Викторию Боню высмеяли за неудачные отношения со Степаном Меньщиковым. Комик Тимур Хамадуллин упрекнул Боню за то, что та не завоевала сердце экс-участника скандального «Дома-2».
«Покорить Гималаи, но не покорить Степу Меньщикова… Это как вообще в одном человеке уместилось?» — обратил внимание Хамадуллин.
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