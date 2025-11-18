Экс-участник группы Centr станет отцом в третий раз

18 ноября 2025, 15:47

В семье рэпера Птахи ожидается пополнение

Давид и Лана Нуриевы (Фото: Instagram* @lana_reutova)

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и его жена Лана сообщили, что ожидают ребёнка. Артист опубликовал в соцсетях фотографии со съёмок, где Лана демонстрирует округлившийся живот.