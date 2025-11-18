Экс-участник группы Centr станет отцом в третий раз
Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) и его жена Лана сообщили, что ожидают ребёнка. Артист опубликовал в соцсетях фотографии со съёмок, где Лана демонстрирует округлившийся живот.
На опубликованных снимках присутствует их маленькая дочь Сияна. Пара подписала публикацию фразой «1+1=4», но не уточнила другие детали. Это будет третий ребёнок для рэпера: у него есть дочь от предыдущих отношений.
Давид и Лана состоят в браке около 12 лет. В 2022 году пара рассталась, но в феврале 2025 года они снова зарегистрировали отношения. Ранее супруга рэпера заявляла, что причиной разрыва стали измены музыканта и его рукоприкладство. Сам Птаха объяснял расставание тем, что был несчастен в браке.
