Пётр Дранга запустил первый бизнес после свадьбы с актрисой Агатой Муцениеце
Аккордеонист Пётр Дранга начал собственный бизнес, заключив брак с актрисой Агатой Муцениеце. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Звездач».
Музыкант выступил учредителем нового юридического лица — ООО «Брукман Концепт». Эта компания будет работать как агентство по проведению концертов, по организации выставок и конференций.
Регистрация общества с ограниченной ответственностью прошла в Москве. Его уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. В перечне основных видов деятельности компания указала выставочное и развлекательное направление.
При этом Дранга лично не возглавил фирму. Согласно информации ЕГРЮЛ, директором ООО «Брукман Концепт» назначили Владимира Аверьянова. Таким образом, вскоре после свадьбы со звездой «Закрытой школы» у музыканта появился первый официальный бизнес-проект.
