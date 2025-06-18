Экс-участник NCT Мун Тэиль признал себя виновным в изнасиловании девушки из Китая
Экс-участник групп NCT и NCT 127 Мун Тэиль признал себя виновным в изнасиловании девушки из Китая на первом судебном заседании в Сеуле. Об этом сообщает Voice.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел в ночь на 13 июня 2024 года, когда 31-летний певец и двое его друзей воспользовались беспомощным состоянием новой знакомой. После совместного распития алкоголя в баре Итэвона они увезли нетрезвую потерпевшую на такси в дом одного из обвиняемых в районе Банбэ-дон, где поочередно совершили над ней насильственные действия. Примечательно, что на следующий день артист вышел в прямой эфир и общался с полклонниками.
Прокуратура запросила для бывшего айдола 7 лет лишения свободы по статье об особом групповом изнасиловании. Защита пытается смягчить приговор, утверждая о спонтанности преступления и достигнутом соглашении с жертвой. Решение по делу будет вынесено 10 июля 2025 года.
Также отмечается, что контракт Мун Тэиля с SM Entertainment был расторгнут в октябре 2024 года после скандала. Пользователи соцсетей требуют максимального наказания для исполнителя.
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