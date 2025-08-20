Ида Галич подала заявление в полицию после взлома её аккаунта
Ида Галич обратилась в полицию из-за потери доступа к своей соцсети
Блогер Ида Галич лишилась доступа к своему популярному аккаунту в Instagram*, который был взломан неизвестными.
По её словам, восстановить страницу пока не удаётся.
В своём телеграм-канале Галич рассказала, что обратилась в полицию.
«Написала заявление в полицию. Хотела же из дома выбраться. Спасибо», — иронично заметила она.Также Ида обратилась к подписчикам с просьбой не блокировать сам профиль, а жаловаться лишь на отдельные публикации.
«Ребята, сносите посты только с конкурсами! На сам аккаунт жаловаться не надо. Только на новые видео и фото с конкурсами. И не забывайте посылать этим придуркам проклятия на понос! Навечно», — написала блогерша.