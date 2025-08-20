Достижения.рф

Ида Галич подала заявление в полицию после взлома её аккаунта

Ида Галич обратилась в полицию из-за потери доступа к своей соцсети
Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Блогер Ида Галич лишилась доступа к своему популярному аккаунту в Instagram*, который был взломан неизвестными.



По её словам, восстановить страницу пока не удаётся.

В своём телеграм-канале Галич рассказала, что обратилась в полицию.

«Написала заявление в полицию. Хотела же из дома выбраться. Спасибо», — иронично заметила она.
Также Ида обратилась к подписчикам с просьбой не блокировать сам профиль, а жаловаться лишь на отдельные публикации.

«Ребята, сносите посты только с конкурсами! На сам аккаунт жаловаться не надо. Только на новые видео и фото с конкурсами. И не забывайте посылать этим придуркам проклятия на понос! Навечно», — написала блогерша.
Софья Метелева

