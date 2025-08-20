Россиянка стала первой женщиной, возглавившей атомный ледокол
Марина Старовойтова назначена капитаном атомного ледокола «Ямал»
Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном атомного ледокола. Её назначение на должность капитана атомохода «Ямал» объявили на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде в честь 80-летия атомной отрасли России.
«Встречайте первую в истории женщину — капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!» — объявил ведущий на торжественном концерте.
Свою карьеру в море Старовойтова начала в 2005 году на атомном лихтеровозе «Севморпуть» в должности дневальной. Затем она работала на торговых судах, одновременно получая образование, после чего вернулась в атомный ледокольный флот с дипломом старшего помощника капитана. Родным для неё стал атомоход «Ямал», где её сначала назначили старпомом, а теперь и капитаном.