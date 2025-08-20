Россиянка стала первой женщиной, возглавившей атомный ледокол

20 августа 2025, 23:10

Марина Старовойтова назначена капитаном атомного ледокола «Ямал»

Фото: Istock/ooiphotoo

Марина Старовойтова стала первой в истории женщиной-капитаном атомного ледокола. Её назначение на должность капитана атомохода «Ямал» объявили на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде в честь 80-летия атомной отрасли России.





