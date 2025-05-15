Экс-участница «Дома-2» Устиненко показала слезы сына от подарка отчима

Алиана Устиненко (Фото: Instagram*/aliana1001)
Экс-участница телестройки «Дом-2» Алиана Устиненко подарила своему сыну Роберту мотоцикл на 11-летие.
Отец мальчика – бывший возлюбленный Устиненко Александр Гобозов, однако сейчас содержать ребенка помогает Макс Меченков. От него Алиана родила двух дочерей-погодок. Меченков для Роберта друг и наставник.
Фото: Instagram*/aliana1001
Собственно именинник получил самый желанный подарок именно от Максима. Речь идет о детском мотоцикле. Алиана в свою очередь опубликовала в соцсетях кадры с реакцией виновника торжества. На них видно, что Роберт не скрывает слез. Первой реакцией было, судя по всему, удивление и шок. Роберт обнял отчима и поблагодарил его.
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*Запрещен в РФ
Фото: Instagram*/aliana1001
Собственно именинник получил самый желанный подарок именно от Максима. Речь идет о детском мотоцикле. Алиана в свою очередь опубликовала в соцсетях кадры с реакцией виновника торжества. На них видно, что Роберт не скрывает слез. Первой реакцией было, судя по всему, удивление и шок. Роберт обнял отчима и поблагодарил его.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов