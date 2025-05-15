Ляйсан Утяшева показала редкие фото сына в честь его 12-летия

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (фото: Instagram* / liasanutiasheva)
Сыну Ляйсан Утяшевой и Павла Воли исполнилось 12 лет. Несмотря на то что супруги по-прежнему оберегают наследника от излишнего внимания, гимнастка в этот день сделала исключение — в соцсетях она поделилась редкими кадрами с сыном и сопроводила их тёплым обращением, в котором раскрыла некоторые малоизвестные подробности о нём.
В своём послании Утяшева рассказала, что мальчик с ранних лет проявляет живой интерес к науке и географии.
Лицо ребёнка на опубликованных снимках не видно, однако, как отметила Утяшева, он унаследовал черты отца.
Также Утяшева подчеркнула, что сын растёт настоящим джентльменом — таким же, как его отец.
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«Благодаря тебе мы узнали всё о богомолах, вулканах и их видах, о змеях и их отличиях, о всех столицах мира, всех странах и их флагах, о всех океанах и их жителях и много ещё о чём. Но особенно ты влюблен в Россию», — отметила Утяшева.
Лицо ребёнка на опубликованных снимках не видно, однако, как отметила Утяшева, он унаследовал черты отца.
Ляйсан Утяшева, Павел Воля и их сын Роберт (фото: Instagram* / liasanutiasheva)
«Твоя детская непосредственность, плюс голубые глаза, рыжие волосы и ямочка на щеке открывают любые двери и девичьи сердца. Ты не знаешь, но когда ты приезжаешь к нам на съёмки, то охают все гримёрши и костюмерши, когда ты выходишь из комнаты. Рост 170, размер ноги 41. Ты украл всю нашу одежду и обувь в 12 лет. Мальчик, что ты ешь?», — написала гимнастка.
Также Утяшева подчеркнула, что сын растёт настоящим джентльменом — таким же, как его отец.
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Дайана Хусинова