Экс-участница Dream Team Настя Рыжик вышла замуж

Юнир и Настя Рыжик (Фото: Инстаграм* @nastia_rizik)
Бывшая участница Dream Team и блогер Настя Рыжик вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.
Настя и ее возлюбленный Юнир находятся в отношениях уже примерно два года. В январе молодой человек сделал Рыжик предложение, когда пара отдыхала в Тайланде.
Влюбленные желали, чтобы торжество состоялось в красивую дату — 25.05.2025, однако в столице все места в ЗАГСЕ были заняты, так что Настя и Юнир решили отпраздновать свадьбу в селе Мраково в Башкирии.
Блогер опубликовала фотографии с дня бракосочетания в своих соцсетях. Пара выбрала повседневные образы. Настя выбрала короткое легкое белое платье, а ее жених надел светлые брюки и рубашку.
Подписчики Рыжик обрадовались такому событию и поздравили молодоженов.
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Влюбленные желали, чтобы торжество состоялось в красивую дату — 25.05.2025, однако в столице все места в ЗАГСЕ были заняты, так что Настя и Юнир решили отпраздновать свадьбу в селе Мраково в Башкирии.
Блогер опубликовала фотографии с дня бракосочетания в своих соцсетях. Пара выбрала повседневные образы. Настя выбрала короткое легкое белое платье, а ее жених надел светлые брюки и рубашку.
Подписчики Рыжик обрадовались такому событию и поздравили молодоженов.
«Мы дождались этого! Счастья вам, родные», «Горько!», «Счастья вам, терпения, побольше классных моментов друг с другом и вечной любви», «Любите и будьте счастливы!», — написали фолловеры.
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Ольга Енгалычева