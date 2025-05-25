Олег Майами и Леша Свик покинули проект «Сокровища императора»

Олег Майами и Леша Свик (Фото: Инстаграм* @miamioleg_official)
Новыми участниками проекта «Сокровища императора» стали Ксения Бородина и ее жених Николай Сердюков. Покинуть проект пришлось певцам Олегу Майами и Леше Свику.
Сегодня канал ТНТ показал восьмой выпуск реалити «Сокровища императора». В последнем испытании Леша Свик и Олег Майами финишировали последними.
Осознав, что ему придется уехать из Китая, Леша расплакался. Он выразил сожаление по поводу того, что он и Олег «провалились на таких пустяковых испытаниях». Со слов Свика, участие в проекте научило его многому.
В свою очередь, Майами более спокойно отнесся к их проигрышу.
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«Из этой кромешной темноты к нам наконец выходит команда красных. Вы сегодня последние», — сказала проигравшим Бузова.
Осознав, что ему придется уехать из Китая, Леша расплакался. Он выразил сожаление по поводу того, что он и Олег «провалились на таких пустяковых испытаниях». Со слов Свика, участие в проекте научило его многому.
«У меня была большая неразбериха в себе, были проблемы с разными веществами. В этом саморазрушении я с каждым днем опускался всё ниже и ниже. Я осознал ошибки, которые совершал», — отметил артист.
В свою очередь, Майами более спокойно отнесся к их проигрышу.
«Я очень рад, что Леха поехал со мной, что он бился, не ныл. Я убедился, что у нас с ним крутой тандем, и мы способны покорять любое шоу», — откровенничал Олег.
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Ольга Енгалычева