Директор Паши Техника усомнился в создании рэпером картины, проданной за 10 млн рублей

Паша Техник (Фото: Инстаграм* @techniquepashalive)
Картину умершего рэпера Паши Техника продали за 10 млн рублей. Но работа, как выяснилось, может не иметь прямого отношения к музыканту. Об этом объявил его директор Марк Яровный в разговоре с Kp.ru.
Выяснилось, что Яровный и не подозревал о создании Техником картины, о которой так много говорили в Сети. Директор артиста выдвинул предположение, что объект искусства могли доработать иные люди, тогда как исполнитель хита «Передай» совсем немного приложил к нему свою руку. Со слов Марка, артист лишь нарисовал контуры.
Ранее сообщалось, что в отношении Евы Карицкой возбудили уголовное дело. В суд обратилась клиника, которая назначила терапию Паше Технику.
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«Я ничего не знаю об этом. Может, ему просто дали карандаш или маркер в руки и он нарисовал какие-то контуры. А потом все это до ума довел другой человек. Ну, и преподнесли это, как его картину. Просто от самого Паши я ничего об этом не слышал», — откровенничал директор рэпера.
Ранее сообщалось, что в отношении Евы Карицкой возбудили уголовное дело. В суд обратилась клиника, которая назначила терапию Паше Технику.
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Ольга Енгалычева