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«Обожаю»: Самойлова кардинально сменила имидж и заявила о «новой жизни»

Оксана Самойлова опубликовала фото в белом парике и голубом платье
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Блогер Оксана Самойлова представила публике новый имидж с белыми волосами. Она опубликовала фотографию в своём блоге.



На снимке Самойлова стоит перед большим зеркалом. На ней парик со светлыми длинными локонами, который полностью изменил её привычный образ. Она нанесла макияж с акцентом на губы — выбрала тёмно-розовую матовую помаду.

Для фото Оксана надела нежно-голубое мини-платье с глубоким декольте. К этому наряду модель добавила розовые туфли на высоком каблуке, стильную сумку с ярким принтом и тёмные солнцезащитные очки.

«Обожаю свою новую жизнь», — подписала Самойлова снимок.
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Она не уточнила, связаны ли эти перемены во внешности с какими-либо событиями в её жизни или это исключительно творческий эксперимент.

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Ольга Щелокова

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