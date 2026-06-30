«Обожаю»: Самойлова кардинально сменила имидж и заявила о «новой жизни»
Оксана Самойлова опубликовала фото в белом парике и голубом платье
Блогер Оксана Самойлова представила публике новый имидж с белыми волосами. Она опубликовала фотографию в своём блоге.
На снимке Самойлова стоит перед большим зеркалом. На ней парик со светлыми длинными локонами, который полностью изменил её привычный образ. Она нанесла макияж с акцентом на губы — выбрала тёмно-розовую матовую помаду.
Для фото Оксана надела нежно-голубое мини-платье с глубоким декольте. К этому наряду модель добавила розовые туфли на высоком каблуке, стильную сумку с ярким принтом и тёмные солнцезащитные очки.
«Обожаю свою новую жизнь», — подписала Самойлова снимок.Она не уточнила, связаны ли эти перемены во внешности с какими-либо событиями в её жизни или это исключительно творческий эксперимент.