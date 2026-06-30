«Если бы я танцевал»: SHAMAN высказался об идее дуэта с Волочковой

30 июня 2026, 11:18

Певец SHAMAN объяснил отказ от дуэта с Волочковой отсутствием творческой задачи

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN, известный как Ярослав Дронов, не стал записывать совместную композицию с балериной Анастасией Волочковой. Слова артиста приводит РИА Новости.





Дронов отметил, что не видит смысла и конкретной задачи в подобном дуэте, кроме как привлечения внимания.



Он подчеркнул, что предпочитает сотрудничать с теми музыкантами, которые ему действительно интересны. В качестве примера певец назвал Григория Лепса — с ним у него сложились дружеские и творческие отношения.

«Если бы я танцевал, тогда бы действительно можно было какой-то сделать дуэт, и то не песенный, а танцевальный», — добавил Ярослав.