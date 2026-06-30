«Не знаю, сколько мне осталось»: Больная раком Лерчек высказалась о своем состоянии

30 июня 2026, 10:12

Больная раком блогерша Лерчек призналась, что не знает, сколько ей осталось жить

Лерчек (Валерия Чекалина) (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, высказалась о своем состоянии в интервью журналистке Надежде Стрелец.





По ее словам, она не знает, сколько ей осталось жить.





«Временами мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни все, потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, три месяца, а, может быть, 30 лет», — рассказала Лерчек.