«Не знаю, сколько мне осталось»: Больная раком Лерчек высказалась о своем состоянии
Больная раком блогерша Лерчек призналась, что не знает, сколько ей осталось жить
Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, высказалась о своем состоянии в интервью журналистке Надежде Стрелец.
По ее словам, она не знает, сколько ей осталось жить.
«Временами мне бывает плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, я беру от жизни все, потому что я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось, не знаю, три месяца, а, может быть, 30 лет», — рассказала Лерчек.
Блогерша призналась, что её вдохновляет мысль о том, ради кого она живёт. Валерия отметила, что у неё есть четверо детей и любимый человек. Также её окружают замечательные друзья, которые всегда готовы оказать поддержку, добавила Чекалина.