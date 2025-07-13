Экс-ведущий Первого канала заявил о «жуткой ломке» после переезда в Израиль

13 июля 2025, 20:59

Антон Привольнов рассказал о шоке после переезда в Израиль

Антон Привольнов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов поделился личными переживаниями, связанными с переездом в Израиль. Привольнов заявил, что первые месяцы эмиграции были наполнены стрессом из-за потери бытового комфорта. Актёр рассказал о своих проблемах в разговоре с YouTube-каналом «НО. Медиа из России».





Телеведущий рассказал, что сразу после эмиграции ему пришлось снимать пустую квартиру, в которой обнаружилась плесень. Он подчеркнул, что условия быта значительно отличались от тех, к которым он привык в России.

«Я сижу в этой квартире, смотрю, тут плесень проступает. Таракан большой вышел, ребенок орет: «Папа, когда будем есть?» Думаю: «Классно, да, я вышел из зоны комфорта», — высказался Привольнов.