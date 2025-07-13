«У нас нет эфирного времени»: Любовь Успенская обиделась на Аллу Пугачёву

13 июля 2025, 18:21

Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачёва не желала её появления на экране

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская откровенно высказалась о взаимоотношениях с Аллой Пугачёвой в интервью Надежде Стрелец.





Успенская заявила, что Пугачева не желала видеть её на экране, так как чувствовала себя на телевидении хозяйкой положения. Артистка рассказала, что на программу «Рождественские встречи» её никогда не приглашали, но зато позвали Наталью Медведеву, которая была бывшей женой мужа Успенской.

«Вот её она пригласила. А мне сказала: «Всё, у нас уже нет эфирного времени». Она там не пела и не участвовала. Просто она была как хозяйка положения», — рассказала 71-летняя певица.