«У нас нет эфирного времени»: Любовь Успенская обиделась на Аллу Пугачёву
Любовь Успенская заявила, что Алла Пугачёва не желала её появления на экране
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская откровенно высказалась о взаимоотношениях с Аллой Пугачёвой в интервью Надежде Стрелец.
Успенская заявила, что Пугачева не желала видеть её на экране, так как чувствовала себя на телевидении хозяйкой положения. Артистка рассказала, что на программу «Рождественские встречи» её никогда не приглашали, но зато позвали Наталью Медведеву, которая была бывшей женой мужа Успенской.
«Вот её она пригласила. А мне сказала: «Всё, у нас уже нет эфирного времени». Она там не пела и не участвовала. Просто она была как хозяйка положения», — рассказала 71-летняя певица.Тем не менее Успенская заявила, что попадать на различные шоу она не стремилась, а просто делала свою работу. Артистка подчеркнула, что она уже всё сделала и всем всё доказала, а «лишние галочки» ей не нужны.