«Меня отмывали перед раем»: Певица МакSим рассказала, что видела в коме
Певица МакSим рассказала о видениях во время двухмесячной комы
Певица Мария Абросимова, более известная как МакSим, поделилась потусторонней историей, в которой оказалась во время комы. Об этом девушка рассказала в интервью Лауре Джугелии.
Артистка рассказала, что во время комы оказалась в незнакомом месте, похожем на баню, и встретила там незнакомых ей людей.
«Меня очень сильно натирал дедушка с простым крестиком жёсткой губкой, как будто хотел меня отчистить. Ему помогал мальчишка, который обливал меня водой из тазика», — сообщила девушка.По словам Марии, над ней висели часы, показывающие 7:20 утра. На её вопрос о том, сколько ей здесь нужно находиться, «банщик» ответил: «Минут 40». Певица, услышав ответ, успокоилась и поняла, что всё это временное.
«Наверное, это какое-то место, где тебя очищают перед тем, как войти в рай», — отметила она.Певица считает, что в рай ей ещё рано, а данное место, видимо, чистилище.