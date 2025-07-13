«Меня отмывали перед раем»: Певица МакSим рассказала, что видела в коме

13 июля 2025, 18:47

Певица МакSим рассказала о видениях во время двухмесячной комы

Мария Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица Мария Абросимова, более известная как МакSим, поделилась потусторонней историей, в которой оказалась во время комы. Об этом девушка рассказала в интервью Лауре Джугелии.





Артистка рассказала, что во время комы оказалась в незнакомом месте, похожем на баню, и встретила там незнакомых ей людей.

«Меня очень сильно натирал дедушка с простым крестиком жёсткой губкой, как будто хотел меня отчистить. Ему помогал мальчишка, который обливал меня водой из тазика», — сообщила девушка.

«Наверное, это какое-то место, где тебя очищают перед тем, как войти в рай», — отметила она.

