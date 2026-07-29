Экс-возлюбленная Лиама Пейна решила избавиться от символичной татуировки, связанной с певцом
Кейт Кэссиди начала процесс удаления татуировки, которую сделала в память о Лиаме Пейне после его трагической гибели.
27-летняя инфлюенсер показала в личном блоге кадры из тату-студии, где ей с помощью лазера начали выводить символичное число «444».
Для Кейт и Лиама эти цифры имели особое значение — они считались «ангельским числом» и были для пары символом связи. После смерти певца в октябре 2024 года девушка также сделала инициалы «LP» на запястье, чтобы сохранить память о возлюбленном.
Теперь Кэссиди объяснила, что решила удалить некоторые татуировки, которые были сделаны эмоционально и не всегда удачно. По её словам, в будущем она может переосмыслить и изменить часть рисунков на теле.
Лиам Пейн, бывший участник группы One Direction, погиб в октябре 2024 года в Буэнос-Айресе. 31-летний артист сорвался с балкона гостиничного номера. После трагедии в его организме обнаружили алкоголь и запрещённые вещества.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России