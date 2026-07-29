Экс-возлюбленная Лиама Пейна решила избавиться от символичной татуировки, связанной с певцом

29 июля 2026, 00:00

Бывшая возлюбленная Лиама Пейна начала удалять татуировку в память о певце

Кейт Кэссиди и Лиам Пейн (Фото: Instagram* / @kateecass)

Кейт Кэссиди начала процесс удаления татуировки, которую сделала в память о Лиаме Пейне после его трагической гибели.