«Ни слова о Ефремове!»: Сергей Гармаш наложил табу на старого друга

30 августа 2025, 15:54

Сергей Гармаш отказался обсуждать работу с освободившимся Ефремовым

Сергей Гармаш (Фото: кадр из фильма «Двенадцать»)

Актёр Сергей Гармаш отказался продолжать беседу с журналистами после того, как ему задали вопрос о возможной совместной работе с Михаилом Ефремовым, недавно освободившимся из колонии. Слова артиста приводит Kp.ru.





На поставленный вопрос Гармаш дал крайне раздражённый ответ.

«Всё! Вопрос снимается», — резко высказался Сергей.