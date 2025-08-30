«Ни слова о Ефремове!»: Сергей Гармаш наложил табу на старого друга
Актёр Сергей Гармаш отказался продолжать беседу с журналистами после того, как ему задали вопрос о возможной совместной работе с Михаилом Ефремовым, недавно освободившимся из колонии. Слова артиста приводит Kp.ru.
На поставленный вопрос Гармаш дал крайне раздражённый ответ.
«Всё! Вопрос снимается», — резко высказался Сергей.Как отмечают СМИ, Гармаша и Ефремова связывают давние дружеские отношения. Известно, что Сергей Гармаш был одним из первых, кто прибыл на место ДТП с участием Ефремова в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что режиссёр Никита Михалков предложил Михаилу Ефремову возможность работать в театре «Мастерская «12», где служит и Сергей Гармаш. На данный момент Ефремов, восстанавливающий здоровье после отбывания наказания, ещё не задействован в постановках. В том же театре работает и его сын, Николай Ефремов.
