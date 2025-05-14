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«Скрывать измену — это не пацанский поступок»: Анна Пересильд пережила предательство

Пересильд отказалась афишировать личную жизнь после расставания с Могильниковым
Анна Пересильд (Фото: Инстаграм*/anka.peresild_)

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм*/anka.peresild_)

15-летняя звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд заявила, что больше не станет афишировать личную жизнь. Актриса, пережившая болезненное расставание, сделала выводы из этого опыта.
В конце 2024 года она публично сообщила о разрыве с коллегой по проекту Ярославом Могильниковым. По словам Анны, она была слишком маленькой, чтобы понять, как важно разграничивать личную жизнь и публичную.
«Я не жалею, что о своем расставании я вот так рассказывала. Сердце разбито было. Но я тогда была в съемочном процессе и понимала, что это моя основная цель. Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно. Я ничего не знаю про его личную жизнь, я им не интересуюсь. Это его выбор, он такой», — поделилась Анна.
Несмотря на юный возраст, она уже столкнулась с предательством со стороны близкого человека. Своими мыслями на этот счет она поделилась в интервью с Надеждой Стрелец.
«В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен — то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок. Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком», — подчеркнула актриса.
Теперь Анна Пересильд намерена бережнее относиться к своим чувствам и не выносить их на всеобщее обозрение.

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Решилась на постельные сцены в 50 и воспитывает дочь-деспота: как сейчас живет Анна Михалкова
14 мая 2025, 10:45

Анна Михалкова (фото: Instagram* @anikiti4na)

14 мая свой день рождения празднует актриса Анна Михалкова. Как изменилось ее отношение к постельным сценам и чем она занимается сейчас, расскажет «Радио 1».

Актерство


Анна Михалкова родилась в знаменитой семье: её отец — режиссёр Никита Михалков, мать — Татьяна Михалкова. Уже в юности девочка оказалась в центре внимания: отец снял о ней документальный фильм «Анна: от 6 до 18», в котором на протяжении 12 лет фиксировал, как меняется её взгляд на жизнь. В основе картины — одни и те же вопросы, которые Михалков задавал дочери, монтируя ответы с хроникой событий, происходивших в стране в 1980–90-х. Позже актриса призналась, что воспринимает фильм как «препарирование личной жизни».

Хотя интерес к актёрству у Анны возник ещё в детстве, по окончании школы она выбрала другой путь и уехала за границу — в Италию и Швейцарию, где изучала историю искусств. Однако позже всё же вернулась в Москву и поступила во ВГИК. По её словам, в институте преподавали риторику, хореографию и фехтование, но актёрское мастерство давали не в полной мере.

Сегодня в её фильмографии — около сотни проектов. В недавнем интервью она призналась, что на откровенные сцены решилась только ближе к 50 годам.

«По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, что дальше, видимо, будет хуже! Профессия подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей. При этом у меня никогда не было такого материала, где надо было действительно переходить черту», — рассказала она в программе «Кино в деталях» на СТС.

При этом отметила, что не согласилась бы на съёмки, нарушающие её внутренние границы. В фильме «Чувства Анны» её героиня, по словам актрисы, «обнажается настолько, что становится беззащитной и жалкой».

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Личная жизнь Анны Михалковой


Единственным супругом Михалковой был Альберт Баков — экс-вице-губернатор Ульяновской области. Пара переживала расставание, но позже смогла восстановить отношения. Таким образом, у них было две свадьбы. В первом браке родились сыновья Андрей и Сергей. Однако даже наличие маленьких детей не удержало актрису от разрыва.

Позже в интервью она признавалась, что кризис возник из-за желания обрести самостоятельность. После примирения у пары родилась дочь Лида. По словам актрисы, девочка — настоящая «папина дочка», и глава семьи её буквально обожает. Михалкова с юмором называет дочь «деспотом» и признаёт, что уже сейчас непросто справляться с её непростым характером.

Анна Михалкова с дочерью (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Чем занимается сейчас


С 2002 года Анна Михалкова ведёт детскую программу «Спокойной ночи, малыши!» на каналах «Россия-Культура» и «Россия 1». За работу в этом проекте в 2019 году она получила премию «ТЭФИ-KIDS». В 2018 году актриса заметно преобразилась, похудев на 15 килограммов. Не все поклонники поддержали её изменения, однако Михалкова резко ответила критикам:

«У нас каждый знает, как и чем лечить, как худеть, как воспитывать и как кому лучше выглядеть! Причем не только знает, но и с удовольствием делится своим уникальным мнением!».

В 2024 году актриса продолжает активно сниматься. Среди ожидаемых премьер были — фильм «Екатерина Великая», где Михалкова сыграла роль императрицы.

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27-летний Шварценеггер посетил мероприятие Beacher Vitality Happy & Healthy в Лос-Анджелесе, где рассказал о том, как привести себя в форму. По словам сына знаменитого актера, данный процесс занял у него более пяти лет.

Кристофер поделился, что ему удалось сбросить 14 кг за 40 дней, когда он отказался от хлеба на время Великого поста перед Пасхой. Стоит отметить, что беспокойство по поводу лишнего веса у Шварценеггера-младшего началось еще в школьные ​годы.

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По словам Рей, в композиции «Изумруд» звучат строчки, которые были придуманы ей. Экс-менеджер певицы рассказала, что она давно принимала участие в написании песни, но трек тогда не вышел.

Сотрудничество Рей и Boyka было прекращено. Александра уточнила, что не хочет ни с кем ругаться и выяснять отношения. Однако Рей обидело то, что артистка не поблагодарила ее.

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Катя Кищук (Фото: Инстаграм* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Певица, бывшая участница группы Serebro Катя Кищук выложила в своем блоге фотографию с комиком и пародистом Сатиром (Ильей Шабельниковым).
На опубликованном снимке юморист целует исполнительницу в щеку, а она обнимает его. В своем блоге Кищук также опубликовала скриншот переписки с Сатиром.

Катя Кищук и Сатир (Фото: Инстаграм* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Пользователи в комментариях предположили, что теперь артисты состоят в отношениях.

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Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, Валентина Кузнецова, подала иск к вдове Юрия Шатунова. Иск связан с признанием завещания недействительным. Информация подтверждается судебными документами, имеющимися в распоряжении РИА Новости.
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На данный момент дата слушания по делу о признании завещания недействительным не назначена.

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Композитор Сергей Кузнецов, создатель не только «Ласкового мая», но и групп «Чернила для пятого класса», «Стекловата» и других, скончался в ноябре в 2022 году в Оренбурге.

Его бывший коллега по группе, Юрий Шатунов, умер в тот же год в июне из-за обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

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Речь идёт о правах на песни «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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