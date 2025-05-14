«Скрывать измену — это не пацанский поступок»: Анна Пересильд пережила предательство

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм*/anka.peresild_)
15-летняя звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд заявила, что больше не станет афишировать личную жизнь. Актриса, пережившая болезненное расставание, сделала выводы из этого опыта.
В конце 2024 года она публично сообщила о разрыве с коллегой по проекту Ярославом Могильниковым. По словам Анны, она была слишком маленькой, чтобы понять, как важно разграничивать личную жизнь и публичную.
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«Я не жалею, что о своем расставании я вот так рассказывала. Сердце разбито было. Но я тогда была в съемочном процессе и понимала, что это моя основная цель. Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно. Я ничего не знаю про его личную жизнь, я им не интересуюсь. Это его выбор, он такой», — поделилась Анна.Несмотря на юный возраст, она уже столкнулась с предательством со стороны близкого человека. Своими мыслями на этот счет она поделилась в интервью с Надеждой Стрелец.
«В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен — то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок. Нужно быть очень сильным, чтобы рассказать о таком», — подчеркнула актриса.Теперь Анна Пересильд намерена бережнее относиться к своим чувствам и не выносить их на всеобщее обозрение.
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