Экс-возлюбленная Тимати объяснила, почему прогорел её бренд нижнего белья

20 декабря 2025, 18:20

Анастасия Решетова назвала причину закрытия своего бренда нижнего белья

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Анастасия Решетова объяснила причину неудачи в одном из своих бизнес-проектов. Модель и предприниматель считает этот опыт полезным уроком. Её слова приводит издание VOICE.





Анастасия, которая владеет салонами красоты и ранее запускала бренд нижнего белья Geisha, заявила, что проект быстро прекратил работу. По словам Решетовой, она ошиблась, выбрав для продвижения продукт, который не может демонстрировать на себе.

«Моя аудитория хочет покупать то, что видит на мне. А я не то, что не могу и не хочу оголяться, но мне даже выкладывать в свой аккаунт оголённых девушек было уже некомфортно. Моя энергия была не там. Я в моменте перегорела к этому бизнесу и не захотела его развивать», — отметила она.