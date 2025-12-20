Рэпер Macan принял военную присягу в рядах Росгвардии

20 декабря 2025, 16:38

Андрей Косолапов (Фото: Telegram @macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) принял военную присягу в ходе службы по призыву. Об этом информирует РИА Новости.





Косолапов участвовал в торжественной церемонии вместе с другими новобранцами одной из дивизий войск национальной гвардии. Всего присягу зачитали более 400 военнослужащих, которые завершили курс молодого бойца.



Церемония началась с выноса Государственного флага России, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна. После этого новобранцы поочередно выходили из строя и зачитывали текст присяги.

«Торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации», — произнёс музыкант.