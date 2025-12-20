Продюсер раскрыл, почему внук Аллы Пугачёвой не возвращается в Россию

20 декабря 2025, 17:35

Продюсер Дзюник: Никита Пресняков не вернулся в РФ из-за звёздной семьи

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков продолжает жить и работать в США. Он переехал туда в 2022 году. Продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Абзацем» объяснил почему музыкант не хочет возвращаться на Родину.





Сейчас Пресняков исполняет каверы в американских барах и снимает клипы для местных артистов. Его доходы примерно соответствуют прежнему уровню в РФ. Дзюник считает, что Никита выбрал такой путь сознательно. В Америке он может строить карьеру самостоятельно.

«Возможно, он не хочет возвращаться в Россию, чтобы не доказывать каждый день [свои способности]. В Америке никто не знает, кто его бабушка, отец и мать. Ему морально легче. Может быть, он хочет чего-то добиться там самостоятельно. Его там никто не узнаёт», — отметил продюсер.