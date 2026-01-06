Достижения.рф

Стало известно, зачем Тимоти Шаламе публично признался в любви Кайли Дженнер

Признание Тимоти Шаламе в любви Кайли Дженнер назвали частью пиара нового фильма
Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Недавнее публичное признание Тимоти Шаламе в любви Кайли Дженнер вызвало бурное обсуждение в Сети. Об этом сообщает Super.



Со сцены одной из крупных кинопремий актёр заявил о своих чувствах, а Кайли, находившаяся в зале, ответила ему взаимностью. Момент быстро разошёлся по соцсетям и стал одной из самых обсуждаемых тем недели.

Однако многие пользователи усомнились в искренности происходящего. За три года отношений Шаламе ни разу не публиковал совместных фото с Кайли и избегал упоминаний о ней в интервью. Поэтому столь откровенный жест на публике показался аудитории неожиданным и подозрительным.

По словам инсайдеров, признание может быть частью продуманной PR-стратегии. На фоне слухов о расставании пара могла намеренно привлечь внимание СМИ ради продвижения фильма «Марти Великолепный», в котором Тимоти исполнил главную роль. Информационный эффект оказался мощным — имя актёра уже несколько дней не сходит с заголовков таблоидов.

Кроме того, в Голливуде не исключают, что Шаламе рассчитывает на номинацию на престижные кинопремии, включая «Оскар». В таком случае образ романтичного и открытого бойфренда может сыграть актёру только на руку.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0