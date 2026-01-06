Стало известно, зачем Тимоти Шаламе публично признался в любви Кайли Дженнер

06 января 2026, 22:06

Признание Тимоти Шаламе в любви Кайли Дженнер назвали частью пиара нового фильма

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Недавнее публичное признание Тимоти Шаламе в любви Кайли Дженнер вызвало бурное обсуждение в Сети. Об этом сообщает Super.