Рената Литвинова показала 23-летнюю дочь после новостей о ее беременности

Рената Литвинова и Ульяна Добровская (Фото: Инстаграм* @renatalitvinovaofficiall)
Рената Литвинова снялась с 23-летней дочерью Ульяной Добровской, которую многие поклонники подозревают в беременности.
Актриса опубликовала в своем блоге снимок с дочкой, на котором обе позировали в зеркале. На новом фото у Ульяны не был заметен округлившийся живот, поэтому, вполне вероятно, что она все-таки не в положении.
Напомним, слухи о беременности дочери Литвиновой появились в январе текущего года. Ульяну заметили на публике в платье, под которым многие поклонники разглядели округлившиеся формы.
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Напомним, слухи о беременности дочери Литвиновой появились в январе текущего года. Ульяну заметили на публике в платье, под которым многие поклонники разглядели округлившиеся формы.
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