Экс-жена Авербуха отреагировала на его интервью Собчак: «его проблемы, честно говоря»

Ирина Лобачева и Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
То, что фигурист Илья Авербух говорит в своих интервью — его проблемы, заявила Aif.ru экс-супруга спортсмена Ирина Лобачева. Так она отреагировала на его слова о ней в интервью журналистке Ксении Собчак.
«У меня все отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов. С сыном общаюсь. Он сегодня отдельно живет, снимает квартиру. Сейчас его нет в Москве, он на стажировке. То, что Илья обо мне сказал, это его проблемы, честно говоря», — прокомментировала Лобачева.В частности, в недавнем интервью Илья Авербух был благодарен Лобачевой за прожитые с ним годы. Кроме того, по словам фигуриста, их сын Мартин давно живет с ним. Когда представители прессы связались с Лобачевой, она была удивлена.
До этого об Ирине Лобачевой писали лишь негатив, говоря об ее алкогольной зависимости, да и сама женщина в основном отмалчивалась, упоминая о проблемах со здоровьем. В СМИ была информация, что экс-супруги разошлись из-за работы и измен Авербуха.
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