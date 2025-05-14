«Пирог и соленья»: Бледанс рассказала, какие блюда обожает готовить для своих близких

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram*@bledans)
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс в обычной жизни любит готовить, убирать и работать в огороде.
«Я неоднократно рассказывала, что обожаю огород. У меня много деревьев и цветов, которые я посадила собственноручно», — рассказала Бледанс в интервью Общественной Службе Новостей.
Она также добавила, что очень любит готовить и угощать своими блюдами друзей.
«Я очень люблю готовить ягодный пирог и угощать своих друзей. Это именно тот десерт, который у меня получается лучше всего из выпечки. Кто не пробовал пирог Бледанс, тот не познал жизнь», — гордо отметила актриса.
Кроме того, Эвелина похвасталась, что великолепно делает соленья, но сама предпочитает лакомиться семечками подсолнечника и запивать их простой водой с лимоном.
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Элина Позднякова