Экс-жена бизнесмена Товстика обжаловала решение суда о разводе

13 февраля 2026, 16:17

Роман и Елена Товстик (Фото: Инстаграм*/elenatovstik)

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика и мать их шестерых детей Елена обжаловала решение Никулинского районного суда о расторжении брака. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на ее личный блог.





По словам Елены, дело рассматривал другой суд. Она также заявила, что развод до сих пор не состоялся по вине мужа, который, по ее мнению, изводит ее морально. Женщина утверждает, что неоднократно предлагала Роману заключить мирные соглашения, однако тот под выбирает путь конфронтации.

«Слишком много советчиков Романа уводят его от этого в сторону моего полного уничтожения как личности», — написала Товстик.