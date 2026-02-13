Экс-жена бизнесмена Товстика обжаловала решение суда о разводе
Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика и мать их шестерых детей Елена обжаловала решение Никулинского районного суда о расторжении брака. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на ее личный блог.
По словам Елены, дело рассматривал другой суд. Она также заявила, что развод до сих пор не состоялся по вине мужа, который, по ее мнению, изводит ее морально. Женщина утверждает, что неоднократно предлагала Роману заключить мирные соглашения, однако тот под выбирает путь конфронтации.
«Слишком много советчиков Романа уводят его от этого в сторону моего полного уничтожения как личности», — написала Товстик.Она также добавила, что по ходатайству ее адвоката назначена экспертиза, которую проведут лишь в мае в силу загруженности учреждения. Она выразила надежду, что муж использует это время для мирного разрешения всех вопросов, а не для «полного уничтожения матери своих детей, с которой прожил 22 года».
Ранее адвокат Катя Гордон, занимавшаяся разводом Товстиков, утверждала, что Елена сама подрывала успех дела, поскольку стремилась сохранить семью. По словам юриста, женщине не помогла даже предложенная сумма денег.