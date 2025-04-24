Экс-жена Лепса показала фото с повзрослевшими детьми певца

Анна Шаплыкова с детьми (Фото: Инстаграм* @a.shaplykova)
В 2021 году Анна Шаплыкова подала на развод с Григорием Лепсом. По словам певца, вина за крах семейного счастья полностью лежит на нем.
Анна воспитывает сына Ивана, а также дочек Еву и Николь. От экс-супруга Шаплыкова принимает лишь финансовую помощь. Исполнитель оплачивает учебу детей за границей.
На сегодняшний день Анна с детьми отдыхает в Японии. Экс-жена Лепса в своем блоге опубликовала фото с сыном и дочками.
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На сегодняшний день Анна с детьми отдыхает в Японии. Экс-жена Лепса в своем блоге опубликовала фото с сыном и дочками.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова