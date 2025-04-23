«Кексы пробовать не стоит»: Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба разоткровенничалась об интиме

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)
Молодая невеста Григория Лепса 19-летняя Аврора Киба разоткровенничалась с публикой и поговорила об интиме со своим избранником. Тема поднялась из-за постоянной критики, с которой сталкивается девушка. Многие считают ненормальной столь большую разницу в возрасте пары.
«Вам противно иметь кекс с дедом?» — прямолинейно спросил у девушки один из подписчиков.
Сама Аврора с юмором отвечает на критику хейтеров.
«Вы знаете, насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот, как-то не пошло дело… Наверное, все-таки его кексы пробовать не стоит, согласна… Но он прекрасно готовит мясо! И в принципе, так как у меня с тестом как раз все хорошо, меня абсолютно это не беспокоит!» — заявлет Киба.
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Обсудив интим, девушка высказалась о свадьбе с Лепсом. По признанию Авроры, она в детстве никогда не метала о замужестве. При этом если бракосочетание состоится, то это должна быть свадьба года.
«А вообще просто улететь на Мальдивы на месяц, я бы точно не отказалась! Хотелось всегда наверное просто таких же отношений, как у моих родителей», — рассуждает Аврора.
Сам Григорий уже думает о венчании с Кибой, а еще несколько лет назад Лепс признавался, что хочет еще детей. С бывшей супругой певец состоял в браке 21 год. То время он называет счастливым, а жену называет стеной на своей стеной.
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