Свадьба откладывается? 19-летняя невеста Лепса встревожила заявлением о подготовке к торжеству

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Telegram @gvleps_official)
Григорий Лепс готовится к свадьбе с Авророй Кибой и не скрывает счастья в отношениях. Правда, его 19-летняя возлюбленная призналась, что всё ещё не начала подготовку к торжеству, которое запланировано на лето.
Вероятнее всего, свадьба будет перенесена, поскольку влюблённые даже не обсудили детали мероприятия.
Конечно же, сомнения вызывает и отсутствие чётких сроков по свадьбе – дата торжества до сих пор не назначена. Однако поклонники певца верят, что он всё же женится и обретёт личное счастье.
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«Пошив платьев ещё точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся ещё», – заявила Киба в беседе с Пятым каналом.Недоброжелатели убеждены, что Киба встречается с Лепсом исключительно ради популярности. Так, например, она заявляла, что не любит светские мероприятия, но сейчас часто появляется на звёздных тусовках, где привлекает много внимания к себе.
Конечно же, сомнения вызывает и отсутствие чётких сроков по свадьбе – дата торжества до сих пор не назначена. Однако поклонники певца верят, что он всё же женится и обретёт личное счастье.
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Анастасия Чинкова