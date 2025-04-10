Свадьба откладывается? 19-летняя невеста Лепса встревожила заявлением о подготовке к торжеству

Недавно Жан-Клода Ван Дамма обвиняли в том, что много лет назад в Каннах он воспользовался сексуальными услугами пяти несовершеннолетних девушек из Румынии. Со слов одной из жертв, их преподнесли Ван Дамму в качестве подарка. Актер при этом знал, что все они находятся в уязвимом положении.