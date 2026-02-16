«Он умер у меня внутри»: Екатерина Волкова сделала шокирующее признание о браке
Актриса Екатерина Волкова объяснила мотивы замужества с Сергеем Члиянцем
Актриса Екатерина Волкова в интервью Ксении Собчак рассказала о драматических событиях своей личной жизни. 51-летняя артистка вспомнила о браке с продюсером Сергеем Члиянцем, за которого она вышла замуж, чтобы вызвать ревность у предыдущего партнёра — режиссёра Эдуарда Боякова.
Актриса призналась, что сделала аборт от Боякова, отношения с которым назвала «рабством». Сам режиссёр тогда состоял в браке.
«Я была разрушена этими отношениями», — отметила Волкова.Брак с Сергеем Члиянцем Екатерина назвала авантюрой и попыткой начать новую жизнь. Однако в этих отношениях произошла трагедия: из-за резус-конфликта и психологического неприятия беременности актриса потеряла ребёнка.
«Ещё я его не хотела, Господи, прости. Каждую минуту чувствовала, что не хочу этого ребёнка. И он умер у меня внутри. Потом меня заразили гепатитом С при переливании крови в чешской больнице», — призналась артистка.Узнав о болезни, муж начал избегать Волкову, и она приняла решение расстаться с ним.