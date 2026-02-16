«Он умер у меня внутри»: Екатерина Волкова сделала шокирующее признание о браке

16 февраля 2026, 10:57

Актриса Екатерина Волкова объяснила мотивы замужества с Сергеем Члиянцем

Екатерина Волкова (Фото: Telegram @ekaterinavolkovaactress)

Актриса Екатерина Волкова в интервью Ксении Собчак рассказала о драматических событиях своей личной жизни. 51-летняя артистка вспомнила о браке с продюсером Сергеем Члиянцем, за которого она вышла замуж, чтобы вызвать ревность у предыдущего партнёра — режиссёра Эдуарда Боякова.





Актриса призналась, что сделала аборт от Боякова, отношения с которым назвала «рабством». Сам режиссёр тогда состоял в браке.

«Я была разрушена этими отношениями», — отметила Волкова.

«Ещё я его не хотела, Господи, прости. Каждую минуту чувствовала, что не хочу этого ребёнка. И он умер у меня внутри. Потом меня заразили гепатитом С при переливании крови в чешской больнице», — призналась артистка.