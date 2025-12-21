Экс-жена Петросяна Елена Степаненко кардинально сменила имидж и вернулась на ТВ

21 декабря 2025, 21:39

Елена Степаненко вернулась на телевидение в новом выпуске «Парада юмора»

Елена Степаненко (Фото: кадр из программы «Парад юмора»)

Елена Степаненко снова появилась на телевидении. Канал «Россия» показал новый выпуск «Парада юмора» с артистами «старой школы». По информации «КП», билеты на съёмки продавали как на обычные юмористические концерты.





Коллега артистки рассказал, что выпуск записали несколько месяцев назад. За пару дней отсняли материал сразу для нескольких концертов. Елена Степаненко выглядела блистательно: она похудела, помолодела и выбрала стильный современный образ.

«Это вы ещё примечайте — телеэкран прибавляет минимум пять — семь кило человеку. Можно охарактеризовать нынешний образ Елены Степаненко названием одной из последних сольных программ — «Весёлая и красивая», — отметили журналистам.