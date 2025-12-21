«Это сон»: Валерия Леонтьева шокировала смерть автора его хитов Николая Денисова

21 декабря 2025, 21:17

Валерий Леонтьев высказался о смерти поэта Николая Денисова

Николай Денисов (Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей 9»)

76-летний народный артист России Валерий Леонтьев прокомментировал кончину поэта и драматурга Николая Денисова. Слова певца приводит издание «МК».





Николай Ильич и Леонтьев сотрудничали более 40 лет. В соавторстве с композитором Владимиром Евзеровым Денисов создал для исполнителя множество известных хитов, среди которых «Шерри», «Рыжая девочка», «Я заводной» и «Кленовый лист». Артисты не только работали вместе, но и долгие годы дружили.

«Я всё узнал той же ночью из телефонного звонка. Я надеялся, что мне это приснилось... Но — нет», — сказал Валерий Яковлевич.