«Это сон»: Валерия Леонтьева шокировала смерть автора его хитов Николая Денисова
Валерий Леонтьев высказался о смерти поэта Николая Денисова
76-летний народный артист России Валерий Леонтьев прокомментировал кончину поэта и драматурга Николая Денисова. Слова певца приводит издание «МК».
Николай Ильич и Леонтьев сотрудничали более 40 лет. В соавторстве с композитором Владимиром Евзеровым Денисов создал для исполнителя множество известных хитов, среди которых «Шерри», «Рыжая девочка», «Я заводной» и «Кленовый лист». Артисты не только работали вместе, но и долгие годы дружили.
«Я всё узнал той же ночью из телефонного звонка. Я надеялся, что мне это приснилось... Но — нет», — сказал Валерий Яковлевич.В прошлом Денисов рассказывал о близких отношениях с певцом. Он признавался, что иногда звонил Леонтьеву глубокой ночью, не задумываясь, что тот может спать.
Николай Денисов скончался в возрасте 80 лет в день Николая Чудотворца. О смерти многократного лауреата «Песни года» сообщила его внучка.