«С кино не вышло»: Настасья Самбурская нашла новую профессию

21 декабря 2025, 19:18

Настасья Самбурская примерила роль стилиста и с юмором оценила свои успехи

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* @samburskaya)

Актриса и певица Настасья Самбурская попробовала себя в необычной роли стилиста. 38-летняя звезда фильма «Тёща» сделала укладку подруге. Об этом стало известно из её личного блога.





Самбурская, которая снимается в фильмах и исполняет шансон, с юмором прокомментировала ситуацию.

«С кино-то у меня не получилось, и певица я так себе, так что вот», — сказала она.

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* @samburskaya)

«БАДы пила от Иды Галич, и вот такие волосы у нас получились», — пошутила исполнительница хита «Сильная».