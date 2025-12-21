«С кино не вышло»: Настасья Самбурская нашла новую профессию
Настасья Самбурская примерила роль стилиста и с юмором оценила свои успехи
Актриса и певица Настасья Самбурская попробовала себя в необычной роли стилиста. 38-летняя звезда фильма «Тёща» сделала укладку подруге. Об этом стало известно из её личного блога.
Самбурская, которая снимается в фильмах и исполняет шансон, с юмором прокомментировала ситуацию.
«С кино-то у меня не получилось, и певица я так себе, так что вот», — сказала она.Во время процесса артистка предстала в чёрной водолазке и ярких микрошортах. По просьбе «клиентки» она исполнила песню «Выйду ночью в поле с конём» из репертуара группы «Любэ».
Отдельно Самбурская обратилась к блогеру Иде Галич. Артистка надела парик, который создал эффект пышной шевелюры.
«БАДы пила от Иды Галич, и вот такие волосы у нас получились», — пошутила исполнительница хита «Сильная».