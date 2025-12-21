«Любовь, бабочки, дети»: Молодая жена Ширвиндта раскрыла правду о браке с ним

21 декабря 2025, 20:38

Молодая жена Михаила Ширвиндта в годовщину свадьбы рассказала о браке с ним

Михаил и Анастасия Ширвиндт (Фото: Instagram* @nastya_shirvindt)

В годовщину свадьбы Анастасия Ширвиндт опубликовала в личном блоге пост, посвящённый мужу, Михаилу Ширвинду. Она назвала 67-летнего артиста больше, чем просто любимым человеком.





Анастасия поделилась размышлениями о браке. По её словам, настоящие чувства «сваливаются обухом по голове», и скорее отношения «работают над тобой, чем ты над ними».



Она отметила, что брак «пообтесал» её, был творческим, но небыстрым процессом. Сейчас она находит в нём «главное пристанище и опору».

«Для чего люди сходятся — вопрос сложный. Любовь, бабочки, дети, общие цели — это всё абстрактно и поверхностно. Сегодня, в годовщину нашей свадьбы, я для себя отвечаю однозначно: люди сходятся, чтобы им друг с другом было спокойно и хорошо. Точка. Больше не нужно ничего», — пояснила девушка.