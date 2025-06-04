Бывшая жена Сергея Шнурова объяснила, почему не сменила его фамилию

04 июня 2025, 12:49

Матильда Шнурова призналась, что после развода пыталась сменить фамилию певца

Матильда Шнурова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Матильда Шнурова заявила, что после развода с певцом Сергеем Шнуровым не раз пыталась сменить фамилию. Об этом сообщает журнал Nightingale.ru.





Матильда Шнурова уже несколько лет не проживает в России. На сегодняшний день она проживает в Лос-Анджелесе, где занимается духовными практиками.



По ее словам, в Штатах, как и в РФ, ее уже никто не называет «бывшей женой Шнурова».





«Я, кстати, пыталась много раз поменять в соцсети фамилию. Но мне не дают. Говорят: «У вас большая аудитория, пишите в техподдержку». Я примерно сто писем туда отправила, но они не отвечают, потому что у них миллион писем в день», — пояснила Матильда.