Бывшая жена Сергея Шнурова объяснила, почему не сменила его фамилию
Матильда Шнурова призналась, что после развода пыталась сменить фамилию певца
Матильда Шнурова заявила, что после развода с певцом Сергеем Шнуровым не раз пыталась сменить фамилию. Об этом сообщает журнал Nightingale.ru.
Матильда Шнурова уже несколько лет не проживает в России. На сегодняшний день она проживает в Лос-Анджелесе, где занимается духовными практиками.
По ее словам, в Штатах, как и в РФ, ее уже никто не называет «бывшей женой Шнурова».
«Я, кстати, пыталась много раз поменять в соцсети фамилию. Но мне не дают. Говорят: «У вас большая аудитория, пишите в техподдержку». Я примерно сто писем туда отправила, но они не отвечают, потому что у них миллион писем в день», — пояснила Матильда.
Звезда подчеркнула, что она не жалеет ни о прошлом, ни об отъезде из России.