Экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук спустя месяц вернулась в соцсети

09 июня 2025, 14:30

Ирина Пинчук ( Фото: Instagram*: @pinchub_official )

Ирина Пинчук вернулась в соцсети после месяца молчания, заставив фанатов изрядно поволноваться. Никаких подробностей, только редкие намеки от мужа Арая Чобаняна, подогревали интерес к судьбе экс-звезды «Дома-2».





Первое появление Ирины в сторис было с извиняющимся видом, где она сообщила, что снова в сети, показав свой новый образ.



Главная интрига — новая челка, представленная как «истинная причина отсутствия».





«Я пропала на месяц! Давайте представим, что вы заметили и очень соскучились!» — заявила Ира.