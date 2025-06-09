Экс-звезда «Дома-2» Ирина Пинчук спустя месяц вернулась в соцсети

Ирина Пинчук ( Фото: Instagram*: @pinchub_official )

Ирина Пинчук вернулась в соцсети после месяца молчания, заставив фанатов изрядно поволноваться. Никаких подробностей, только редкие намеки от мужа Арая Чобаняна, подогревали интерес к судьбе экс-звезды «Дома-2».



Первое появление Ирины в сторис было с извиняющимся видом, где она сообщила, что снова в сети, показав свой новый образ.

Главная интрига — новая челка, представленная как «истинная причина отсутствия».

«Я пропала на месяц! Давайте представим, что вы заметили и очень соскучились!» — заявила Ира.
Ирина Пинчук ( Фото: Instagram*: @pinchub_official )

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.


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