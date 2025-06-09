«Нет слов, какая дорогая»: Бородиной и Сердюкову не хватило денег, чтобы позвать Кадышеву на свадьбу

09 июня 2025, 14:41

Бородиной и Сердюкову не хватило денег, чтобы позвать Кадышеву на свадьбу

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков недавно официально оформили брак, а теперь готовят громкое празднование. Деталями предстоящей свадьбы молодожёны поделились в шоу «Кстати» от VK Видео.





Телеведущая пояснила, что на праздновании будут действовать некоторые правила. Так, в пригласительном чётко указан запрет на фото- и видеосъёмку, поскольку этим будут заниматься профессионалы. Ксения отметила, что не хочет видеть гостей, уткнувшихся в телефоны.



Также на торжестве не будет традиционных обычаев, например, криков «Горько!» и бросания риса. Церемония регистрации и банкет пройдут в разные дни, а гостей будут пускать по QR-кодам.



Ярким акцентом вечера должен стать необычный торт.





«Торт будет. Со стриптизершей», – заявила Бородина, которую в ответ очень поблагодарил Сердюков.

«Слушай, честно могу сказать, я очень хотела Кадышеву. Но она… вот ругаться нельзя: нет слов, какая дорогая!», – высказалась Бородина.