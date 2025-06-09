«Нет слов, какая дорогая»: Бородиной и Сердюкову не хватило денег, чтобы позвать Кадышеву на свадьбу
Бородиной и Сердюкову не хватило денег, чтобы позвать Кадышеву на свадьбу
Ксения Бородина и Николай Сердюков недавно официально оформили брак, а теперь готовят громкое празднование. Деталями предстоящей свадьбы молодожёны поделились в шоу «Кстати» от VK Видео.
Телеведущая пояснила, что на праздновании будут действовать некоторые правила. Так, в пригласительном чётко указан запрет на фото- и видеосъёмку, поскольку этим будут заниматься профессионалы. Ксения отметила, что не хочет видеть гостей, уткнувшихся в телефоны.
Также на торжестве не будет традиционных обычаев, например, криков «Горько!» и бросания риса. Церемония регистрации и банкет пройдут в разные дни, а гостей будут пускать по QR-кодам.
Ярким акцентом вечера должен стать необычный торт.
«Торт будет. Со стриптизершей», – заявила Бородина, которую в ответ очень поблагодарил Сердюков.Также Ксения призналась, что хотела пригласить на праздник в качестве хедлайнера Надежду Кадышеву, однако она сейчас находится на пике популярности, поэтому расценки соответствующие.
«Слушай, честно могу сказать, я очень хотела Кадышеву. Но она… вот ругаться нельзя: нет слов, какая дорогая!», – высказалась Бородина.