Выиграл суд на 5 млн, но забыл про налоги: Павел Деревянко решает проблемы перед свадьбой
Павел Деревянко во всю готовится к свадьбе с дизайнером Зоей Фуць. Сейчас актёр занимается погашением долгов.
Telegram-каналу «Звездач» удалось выяснить, что несмотря на долгие судебные тяжбы, Деревянко удалось выиграть пять миллионов рублей у компании ООО «РКП».
Однако на этом проблемы артиста не заканчиваются. Он должен Налоговой службе 475 тысяч рублей по своему компьютерному бизнесу и ещё 21 тысячу по ИП.
Теперь главное, чтобы Деревянко выплатил все долги до свадьбы, иначе медовый месяц за границей окажется сорван.
Напомним, что Деревянко сделал предложение Фуць 18 мая на поле «ВТБ Арены» перед футбольным матчем. Пара уже определилась с датой свадьбы – 8 августа.
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