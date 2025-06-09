Выиграл суд на 5 млн, но забыл про налоги: Павел Деревянко решает проблемы перед свадьбой

09 июня 2025, 14:17

Деревянко выиграл суд на 5 миллионов рублей, но остался должен налоговой

Павел Деревянко (фото: Telegram @pabloderevyanko)

Павел Деревянко во всю готовится к свадьбе с дизайнером Зоей Фуць. Сейчас актёр занимается погашением долгов.